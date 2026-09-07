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조상호 세종시장 "행정수도 완성 '법·제도·재정 기반 구축' 속도"

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AI 핵심 요약

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  • 조상호 세종시장이 7일 행정수도특별법 연내 제정 지원을 당부했다.
  • 그는 헌법·세종시법 정비와 재정 안정화 방안을 함께 추진하겠다고 했다.
  • 또 2차 이전 지원, 의사당·집무실 사업 속도화를 약속했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"정부·여당 '행정수도특별법 연내 제정' 의지 재확인"
"헌법·세종시법 정비·보통교부세 개선·자족기능 강화"
"이전기관 종사자 특별공급 필요…기관별 지원 마련"

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 조상호 세종시장이 행정수도특별법 연내 제정을 위한 정부·여당의 지원 의지를 바탕으로 특별법 제정 이후 행정수도 완성을 위한 구체적인 구상을 제시했다.

단순한 중앙행정기관 이전을 넘어 헌법·세종시법 등 법·제도적 기반을 정비하고 재정 안정성을 확보해 실질적인 행정수도를 완성하겠다는 것이다.

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 조상호 세종시장이 7일 오전 시청 브리핑실에서 열린 정례 기자간담회에서 행정수도특별법 연내 제정과 지역 주요 현안 추진 상황 등에 대해 설명하고 있다. 2026.09.07 vincent977@newspim.com

조 시장은 7일 오전 시청 브리핑실에서 열린 정례 기자간담회에서 "지난주 더불어민주당과 예산정책협의회에서 행정수도특별법 연내 제정을 위한 적극적인 지원 의지를 확인했다"고 밝혔다.

앞서 민주당 현장 최고위원회에서 대통령 집무실과 국회 세종의사당 추진 상황을 점검하고 행정수도특별법의 연내 여야 합의 처리 방안을 논의한 데 이어 당 차원의 '행정수도 세종 완성 특별위원회' 구성도 추진하기로 했다는 설명이다.

조 시장은 "특별위원회가 구성될 경우 행정수도 완성을 위한 법·제도적 기반 정비, 도시 기능 강화, 재정 안정화 등을 중점적으로 다뤄야 한다"며 "행정수도특별법 제정과 함께 헌법 등 법·제도적 기반을 정비하고 세종시법 개정도 함께 논의할 필요가 있다"고 강조햇다.

이어 "행정수도특별법이 제정되면 현재의 행정중심복합도시 건설 기본계획을 '행정수도 건설 기본계획'으로 전환해 국가 차원에서 행정수도의 기능과 역할을 구체적으로 설계하겠다"고 제시했다.

그러면서 "행정·정치 기능이 집중되는 만큼 세종시의 재정 안정성도 확보해야 한다"며 "보통교부세 제도 개선, LH 개발이익 환수, 세종도시개발공사 설립 등을 재정 안정화 방안으로 추진하겠다"고 언급했다.

조 시장은 지난달 31일 국회 본청 앞에서 열린 행정수도특별법 제정 촉구 결의대회와 관련해 "올해 행정수도특별법 제정을 위해 할 수 있는 모든 일을 다 해나가겠다"고 강조했다.

그는 "8일부터 이틀간 국회를 방문해 국토교통위원회 위원들과 법안심사소위 위원 등을 만나 법안 처리를 요청할 계획"이라며 "민주당 지도부와의 면담을 마친 가운데 국민의힘 지도부와도 면담 일정을 조율하고 있다"고 설명했다.

정부의 중앙행정기관·공공기관 이전 계획과 관련해서는 "이전 기관 종사자들의 안정적인 세종 정착을 지원하겠다"고 밝혔다.

특히 "오는 12월 이전에는 중앙행정기관과 공공기관 2차 이전 계획의 최종 발표도 예정돼 있어 행복청·LH와 협의체를 구성해 이전 기관 지원 방안을 마련하고 있다"고 말했다.

국회 세종의사당과 대통령 세종집무실 관련 예산이 내년도 정부 예산안에 반영된 것에 대해서는 행정수도 완성을 위한 중요한 진전으로 평가했다. 대통령 세종집무실은 오는 2029년 8월 운영을 목표로 하고 있는 만큼 내년부터 착공 등 사업이 속도감 있게 진행될 것으로 전망했다.

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 조상호 세종시장이 7일 오전 시청 브리핑실에서 열린 정례 기자간담회에서 행정수도특별법 연내 제정과 지역 주요 현안 추진 상황 등에 대해 설명하고 있다. 2026.09.07 vincent977@newspim.com

조 시장은 행정수도 완성을 위한 과제와 함께 주거 안정, 송전선로, 재정혁신 등 지역 현안에 대한 입장도 내놨다.

먼저 송전선로 건설과 관련해 "오늘 오후 기후에너지환경부 장관과 면담에서 송전선로 문제를 논의할 예정"이라며 "주민들이 동의하지 않으면 송전선로 공사가 있을 수 없다"고 밝혔다.

한국전력공사가 주민 거주지역의 지중화를 원칙으로 제시한 만큼 관련 내용도 다시 확인할 계획이다.

행복도시 이전기관 종사자 특별공급에 대해선 '재개 필요성'을 강조하며 정부의 2차 공공기관 이전 규모가 확정되면 기존 세종시 특별공급 사례를 포함한 주거 안정 방안을 정부와 협의하겠다는 입장을 밝혔다.

재정혁신에 대해서는 외부 재원 확보뿐 아니라 '일을 덜어내는 방식의 혁신'이 필요하다고 강조했다. 인력과 재정 여건을 고려해 새로운 사업을 계속 확대하기보다 사업 목적을 달성했거나 여건이 달라진 기존 사업은 정리할 필요가 있다는 설명이다.

재정혁신 TF는 실·국별 조직개편 및 예산안을 검토 중이며, 본청 실무안과 외부 전문가안 등을 종합해 10월 말까지 방안을 마련할 예정이다.

민선 5기 시정 운영계획은 취임 100일을 전후한 10월 초순 발표할 예정이다. 현재 주요 공약과 현안 사업을 중심으로 시정 운영 방향을 구체화하고 있으며, 세종시의 미래 발전 전략과 지역별 균형발전 방안 등을 담아낼 계획이라고 조 시장은 설명했다.

조치원과 충북 오송을 연계한 20만 경제권 구상에 대해서는 오송의 성장세에 대응해 조치원과 읍·면 지역의 인구와 산업 기반을 확충하고, 두 지역이 하나의 경제권으로 함께 성장할 수 있도록 개발 전략을 마련하겠다는 구상이다.

조상호 시장은 "앞으로 행정수도특별법 제정을 비롯해 중앙행정기관과 공공기관 이전, 자족 기능 확충 등 세종시가 행정수도로 자리 잡기 위해 풀어야 할 과제가 많다"며 "남은 기간 동안 행정수도 완성과 세종시의 지속가능한 발전을 위해 필요한 일들을 차질 없이 추진하겠다"고 말했다.

vincent977@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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