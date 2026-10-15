세종시, 쌀 적정생산 참여 확대…국비 8억 추가 확보

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수급조절 벼 재배 120㏊ 늘어…공공비축미 배정량 76% ↑

농가 참여 유인책 강화 등 쌀 수급 안정·소득 보전 뒷받침

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 쌀 공급 과잉 해소와 농가 소득 안정을 위한 쌀 적정생산 정책 참여를 확대해 관련 국비 8억 원을 추가 확보했다.

15일 시에 따르면 정부의 쌀 적정생산 정책에 맞춰 수급조절용 벼 재배면적을 약 120㏊ 확대하고 올해 공공비축미 배정량을 지난해보다 76% 늘렸다.

세종시가 '쌀 적정생산' 참여 확대로 농가 소득 보전을 지원한다. [사진=뉴스핌 DB] 2026.10.15 vincent977@newspim.com

정부는 쌀 소비 감소에 따른 공급 과잉을 해소하고 쌀값과 농가 소득을 안정시키기 위해 쌀 적정생산 정책을 추진하고 있다.

이에 시는 지난 3월부터 농업인 고령화와 높은 기계화율 등으로 논 타작물 전환에 어려움을 겪는 현장 여건을 고려해 전략작물직불제 신규 품목인 수급조절용 벼 재배 확대에 집중했다.

전략작물직불제는 밥쌀용 벼 재배면적을 줄이고 논 타작물 재배를 확대하기 위한 국가 정책사업이다. 수급조절용 벼는 평상시 가공용으로 공급해 밥쌀 공급량을 조절하고 공급 부족 시에는 밥쌀용으로 전환해 쌀 수급 안정에 활용된다.

시는 농업인의 자발적인 참여를 유도하기 위해 ㏊당 공공비축미 150포대를 별도로 배정하는 자체 계획을 수립했다. 이후 정부에 추가 인센티브 마련을 적극 건의해 ㏊당 61포대를 추가로 배정받았다. 이에 따라 자체 계획 물량을 포함해 ㏊당 총 211포대의 공공비축미 배정 물량을 확보했다.

시의 수급조절용 벼 재배면적은 약 120㏊ 늘었으며 전액 국비로 추진되는 전략작물직불금 예산도 당초 2억9000만 원에서 11억 원으로 약 279% 증가했다.

쌀 적정생산 참여 농가에 정부 수매 물량을 연계해 우대 배정한 결과 공공비축미 배정량도 크게 늘었다. 지난해 1990t이던 배정량은 올해 3497t으로 76% 증가해 전국 최고 수준의 증가율을 기록했다.

김회산 도농상생국장은 "농업 현장의 목소리를 반영한 지원과 선제적 대응으로 국비를 추가 확보하고 농가 소득 보전에 기여했다"며 "앞으로도 쌀값 안정과 농업인 만족도를 높이기 위해 현장 중심의 농정을 펼치겠다"고 말했다.

한편 정부가 수매하는 공공비축미의 지난해 가격은 1등급 기준 40㎏당 8만160원으로 역대 최고액을 기록했다. 올해 수매 가격은 오는 12월 말 발표될 예정이다.

vincent977@newspim.com