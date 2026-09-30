세종시농업기술센터, '도시농업 확산' 현장강사 22명 배출

AI 핵심 요약beta
- 세종시농업기술센터가 30일 현장강사 22명을 배출했다.
- 도시농업전문가 심화과정을 3월 19일부터 9월 30일까지 운영했다.
- 이론·실습 82시간으로 강사 역량을 높였다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시농업기술센터가 도시농업 교육과 실습을 거친 현장강사 22명을 배출했다.
시농업기술센터는 30일 '2026년 도시농업전문가 심화 과정' 수료식을 진행했다고 밝혔다.
이번 교육은 도시농업전문가 양성과정 수료자를 대상으로 지난 3월 19일부터 9월 30일까지 총 26회, 82시간에 걸쳐 진행됐다.
교육은 이론과 실습을 병행해 현장에서 시민들에게 도시농업을 가르칠 수 있는 강사 역량을 높이는 데 초점을 맞췄다.
이론교육은 농업기술과 인공지능(AI) 활용, 강사 역량 등 33시간으로 구성됐다. 나머지 49시간은 봄·가을 개인 텃밭 가꾸기, 현장강사 실습, 강의자료 작성·시연·평가 등 실습 중심으로 진행됐다.
교육생에게는 도시농업실습교육장 내 16㎡ 규모의 개인 텃밭을 제공하고 봄·가을 작물을 직접 재배하며 텃밭 관리 방법을 익힐 수 있도록 지원했다.
이와 함께 농업기술센터에서 추진 중인 시민 대상 반려식물 교육, 어린이 학습텃밭 및 어르신 실버텃밭 교육에 교육생을 참여시키는 강사실습 과정도 운영했다.
피옥자 소장은 "텃밭 실습과 강의 시연을 두루 거친 수료생들이 학교와 경로당 등 시민 곁에서 도시농업을 가르치며 활약하는 모습을 기대한다"며 "도시농업 현장강사의 활동 기반을 넓히기 위해 더욱 노력하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com