세종시농업기술센터, 청년농업인 유기농업기능사 실기시험 교육

AI 핵심 요약beta
- 세종시농업기술센터가 13일 청년농업인 실기보강교육을 했다
- 유기농업기능사 과정 수료생 22명 대상 교육을 운영했다
- 필기 합격·재응시자 실기 준비와 자격취득을 지원했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시농업기술센터가 청년농업인의 전문역량 강화를 위해 유기농업기능사 실기시험 대비 보강교육을 진행했다.
시농업기술센터는 세종청년농업 하나클래스 유기농업기능사 취득과정 수료생 22명을 대상으로 실기시험 대비 보강교육을 운영했다고 13일 밝혔다.
앞서 센터는 지난 4월 30일부터 6월 18일까지 청년농업인의 자격증 취득을 위한 유기농업기능사 취득과정을 운영했다. 교육생 22명 가운데 19명이 필기시험에 응시했으며, 이 중 10명이 합격했다.
이번 보강교육은 필기시험 합격자의 실기시험 준비를 돕고 재응시자의 학습을 지원해 자격증 취득으로 이어질 수 있도록 마련됐다.
교육에는 그린에이션 김수정 대표가 강사로 참여해 4시간 동안 필기 핵심내용 요약, 실기시험 출제유형 안내, 기출문제 풀이, 질의응답 등을 진행했다.
피옥자 소장은 "앞으로도 청년농업인의 전문기술 역량 향상과 안정적인 영농 정착을 위해 자격증 취득 연계 교육을 제공하겠다"며 "교육 이후에도 지속적인 사후관리와 맞춤형 지원을 이어가겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com