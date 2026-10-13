세종시, 우수건축자산 3곳 신규 등록...사회문화적 가치 보전

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금강보행교·세종중앙공원 1단계·솔빛숲유치원에 등록표시 동판 설치

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 금강보행교와 세종중앙공원 1단계, 솔빛숲유치원 등 3곳을 도시의 정체성과 건축문화적 가치를 지닌 우수건축자산으로 신규 등록했다.

13일 시에 따르면 금강보행교(제4호), 세종중앙공원 1단계(제5호), 솔빛숲유치원(제6호)에 우수건축자산 등록표시 동판을 제작·설치했다.

금강보행교 야간 전경. [사진=세종시] 2026.10.13 vincent977@newspim.com

우수건축자산은 지역 내 건축물과 공간환경, 기반시설 가운데 역사적·경관적·예술적·사회문화적 가치가 높아 체계적인 보전·관리가 필요한 대상을 의미한다.

이번 등록은 시가 지난 5월 전국 최초로 제정·고시한 '우수건축자산 등록 심의 기준'을 처음 적용한 사례다.

시는 지난 3월부터 전문가 추천을 통해 후보를 발굴하고 시민 선호도 조사와 소유·관리기관 협의를 진행했다. 이후 건축위원회 심의를 거쳐 최종 등록 대상을 확정했다.

세종중앙공원 전경. [사진=세종시] 2026.10.13 vincent977@newspim.com

올해 등록된 3곳은 행정중심복합도시를 상징하는 독창적인 건축물과 공간으로 아름다운 경관과 역사적·예술적·사회문화적 가치를 지닌 점에서 의미가 있다.

금강보행교는 행복도시의 환상형 도시구조를 형상화한 국내 최장의 보행 전용 교량이다. 역사적·경관적·예술적·사회문화적 가치를 두루 인정받아 제4호 우수건축자산으로 등록됐다.

제5호인 세종중앙공원 1단계는 기존 지형을 계승해 역사적 가치를 지닌 공간이다. 도심 중앙의 대표적인 녹지공간이자 시민들의 일상 속 여가와 활동을 위한 거점으로서 경관적·사회문화적 가치를 인정받았다.

솔빛숲유치원 전경. [사진=세종시] 2026.10.13 vincent977@newspim.com

솔빛숲유치원은 전국 최초의 공립 단설 숲유치원으로, 2021년 건축문화대상을 수상하는 등 경관적·예술적 가치를 인정받았다. 아이들을 위한 생태교육 거점으로서 사회문화적 가치도 높게 평가됐다.

시는 앞으로 시티투어와 관광안내 책자 등을 통해 새롭게 등록된 우수건축자산을 소개하고, 대표적인 문화·관광자원으로 활용할 계획이다.

안종수 도시주택국장은 "이번 우수건축자산 등록은 행정중심복합도시를 상징하는 기반시설과 공간환경도 미래 세대에 물려줄 소중한 건축문화자산임을 대내외에 알리는 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 우수건축자산을 지속적으로 발굴하고 체계적으로 보전·활용해 나가겠다"고 말했다.

한편 시는 지난해 조치원 문화정원(제1호), 조치원 1927아트센터(제2호), 장욱진 생가(제3호)를 우수건축자산으로 등록해 관리하고 있다.

vincent977@newspim.com