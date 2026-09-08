세종시·베트남 하노이, 경제·행정·문화·인적 교류 폭 넓힌다

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우호협력의향서 체결...기업·도시발전 등 실질적 협력 강화

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 베트남 하노이와 경제·디지털·인재양성·문화 등 다양한 분야에서 실질적인 교류·협력을 확대한다. 양 도시가 그동안 이어온 교류 성과를 바탕으로 기업 간 협력은 물론 도시 발전 분야까지 범위를 넓혀갈 계획이다.

시는 8일 시청 세종실에서 부 다이 탕 하노이 인민위원장과 경제·무역, 인재양성, 도시개발·혁신, 문화·예술·체육, 인적 교류 등 협력을 담은 우호협력의향서(LOI)를 체결했다고 밝혔다.

세종시가 8일 시청 세종실에서 베트남 하노이와 실질적인 교류·협력 확대를 위한 우호협력의향서를 체결했다. [사진=세종시] 2026.09.08 vincent977@newspim.com

이날 부 다이 탕 위원장을 비롯한 하노이 대표단 9명은 그간의 교류 성과를 공유하고 앞으로의 협력 방안을 논의했다.

양측은 앞으로 대표단 방문과 회의, 세미나 등 교류를 지속하면서 양 도시의 강점을 활용할 수 있는 구체적인 협력사업도 발굴하기로 했다.

세종시와 하노이는 지난해 4월 양측 대표 간 면담을 계기로 교류와 협력을 이어오고 있다.

지난 7월 열린 '핵테온 세종 국제 대학생 사이버보안 경진대회' 예선에는 베트남에서 106개 팀, 387명이 참가했다. 이 가운데 본선에 진출한 베트남 'CyberCh1ck' 팀은 초급 부문에서 대상을 수상했다.

지난 6월 하노이에서 열린 비즈니스 매칭 행사에서는 세종 지역 기업 4곳이 총 1080만 달러 규모의 수출협약을 체결하는 성과도 거뒀다.

시는 앞으로 경제·디지털 등 양 도시가 강점을 가진 분야를 중심으로 기업과 기관 간 교류를 확대하고 실질적인 협력사업을 발굴해 나갈 방침이다.

조상호 시장은 "그동안 쌓아온 성과를 발판으로 기업 간 만남과 해외 판로를 넓히고, 도시 운영과 디지털행정에서 얻은 경험을 나누겠다"며 "이번 의향서 체결이 경제·행정·문화·인적 교류 전반의 협력으로 이어지길 바란다"고 말했다.

vincent977@newspim.com