세종시, '금남대평시장 점심' 캠페인…상권 활성화 도모

AI 핵심 요약beta
- 세종시가 16일부터 홍익대와 금남대평시장 점심 캠페인을 시작했다
- 30일까지 매주 금요일 방문 인증 시민에게 지역화폐 포인트를 지급했다
- 홍익대는 스탬프 투어와 기념품, 점심시간 공연을 함께 운영했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 홍익대학교와 함께 금남대평시장에서 점심식사와 장보기를 독려하며 지역상권 활성화에 나선다.
16일 시에 따르면 이날부터 오는 30일까지 매주 금요일 '금남대평시장에서 점심을' 캠페인을 진행한다.
이번 캠페인은 시와 홍익대가 추진하는 앵커 사업의 일환인 '2026 금남대평시장 가치회복 리빙랩'과 연계해 마련됐다. 시민들의 시장 방문과 소비를 유도하고 전통시장에 활력을 불어넣기 위한 것이다.
캠페인 기간 세종시티앱에 금남대평시장 방문 인증사진을 올리면 매일 선착순 100명에게 3000포인트를 지급한다. 지급된 포인트는 지역화폐인 '여민전'으로 전환해 사용할 수 있다.
홍익대는 시장 내 참여 점포 10곳에서 식사하거나 물품을 구매한 시민을 대상으로 스탬프 투어를 운영한다. 참여자에게는 대학생들이 금남대평시장의 특색을 담아 직접 제작한 기념품을 제공한다.
점심시간에 즐길 수 있는 공연도 마련된다. 16일에는 세종시문화관광재단의 음악공연이, 23일에는 대학생 거리공연이 펼쳐진다.
시장 곳곳에서는 대학생들이 지역 특색을 반영해 제작한 금강 물빛의 아기 용과 시장 입구 현판, 시제품 등 리빙랩 프로젝트 결과물도 만나볼 수 있다.
조상호 시장은 "이번 캠페인이 시민들에게 금남대평시장을 새롭게 알아가는 계기가 되길 바란다"며 "더 많은 시민이 지역 상권을 찾고 방문이 지속적인 소비로 이어질 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com