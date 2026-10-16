이상현 사이클연맹 회장, 한국체육학회 우수 박사학위 논문상 수상

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 대한사이클연맹 이상현 회장이 한국체육학회가 선정한 '2026년도 우수 박사학위 논문상' 인문사회 분야를 수상했다.

이 회장은 16일 제주대학교에서 열린 제107회 전국체육대회 기념 제64회 한국체육학회 학술대회에서 우수 박사학위 논문상을 받았다.

[서울=뉴스핌] 대한사이클연맹 이상현 회장은 16일 제주대학교에서 열린 제107회 전국체육대회 기념 제64회 한국체육학회 학술대회에서 우수 박사학위 논문상을 받은 후 기념 촬영을 하고 있다. [사진=대한사이클연맹] 2026.10.16 football1229@newspim.com

수상 논문은 이 회장이 한국체육대학교 대학원에 제출한 '스포츠우표를 통해 본 북한 스포츠(1946~2025)'다.

이 연구는 북한 스포츠 관련 정보 접근이 제한적인 상황에서 스포츠우표를 연구 자료로 활용해 북한 체육의 역사적 변화와 정책적 특징을 분석했다.

또 향후 남북 스포츠 교류와 협력에 활용할 수 있는 학술적 토대를 제시했다는 점에서 높은 평가를 받았다.

이 회장은 "많은 우수한 박사학위 논문 가운데 제 연구가 선정돼 뜻깊고 영광스럽다"며 "체육학의 학문적 발전을 위해 더욱 노력하고 스포츠 현장과 학문을 잇는 연결고리 역할을 하겠다"고 말했다.

2026 아이치·나고야 아시안게임에서 대한민국 선수단장을 맡았던 이 회장은 이날 학술대회에서 '2026 아이치·나고야 아시안게임 성과와 과제'를 주제로 특별 발표도 진행했다.

이 회장은 구기 종목과 신규 종목의 성과를 평가하면서도 수영과 유도, 태권도 등 전통 강세 종목의 경쟁력 약화와 아시아 경쟁국들의 추격에 대한 대응이 필요하다고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 대한사이클연맹 이상현 회장은 16일 제주대학교에서 열린 제107회 전국체육대회 기념 제64회 한국체육학회 학술대회에서 '2026 아이치·나고야 아시안게임 성과와 과제'를 주제로 특별 발표를 하고 있다. [사진=대한사이클연맹] 2026.10.16 football1229@newspim.com

이 회장은 "종합 3위라는 순위에 만족하기보다 우리 스포츠의 현주소를 냉정하게 돌아봐야 한다"며 "이번 아시안게임을 계기로 체육계가 당면한 과제를 함께 논의하고 다시 한번 '원팀 코리아'로 나아가기를 기대한다"고 밝혔다.

이 회장은 대한하키협회 회장과 아시아하키연맹 부회장, 대한체육회 이사 등을 역임했다. 2023 항저우 아시안게임과 2024 파리 올림픽에서는 한국 선수단 부단장을 맡았다.

football1229@newspim.com