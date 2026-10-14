대한체육회, 15일 '스포츠 인권의 날' 맞아 22일까지 인권 주간 캠페인

AI 핵심 요약beta
- 대한체육회가 14일부터 스포츠 인권 주간 캠페인을 진행했다
- 국민 대상 인권 가치투표와 체육단체 참여 프로그램을 운영한다
- 전국체전 기간 홍보부스와 교육으로 존중·안전 문화를 알린다
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 대한체육회가 오는 15일 '스포츠 인권의 날'을 맞아 체육단체와 국민이 참여하는 스포츠 인권 주간 캠페인을 진행한다.
대한체육회는 14일부터 제107회 전국체육대회 종료일인 22일까지 스포츠 인권에 대한 관심과 참여를 높이기 위한 캠페인을 운영한다고 밝혔다.
스포츠 인권의 날은 스포츠 활동이 이뤄지는 현장에서 인권이 존중되는 환경을 조성하고 관련 인식을 높이기 위해 마련됐다. 대한체육회는 지난 2021년 체육인 대상 설문조사를 거쳐 스포츠의 날인 10월 15일을 스포츠 인권의 날로 지정했다.
올해는 하루 동안 진행하던 기념행사를 스포츠 인권 주간으로 확대했다. 대한체육회는 14일부터 22일까지 홈페이지에서 대국민 스포츠 인권 가치투표를 진행한다. 국민들은 안전, 평등, 존중, 자율, 참여, 공정 등 6개 가치 가운데 가장 중요하다고 생각하는 항목을 선택할 수 있다.
서울 올림픽회관에서는 14일 회원종목단체와 국민체육진흥공단, 대한장애인체육회 등 체육단체 관계자를 대상으로 스포츠 인권 룰렛게임과 '스포츠 인권 지킴이' 스크린 터치게임 등 참여형 프로그램을 운영한다.
스포츠 인권의 날인 15일에는 대한체육회와 체육단체 임직원을 대상으로 온라인 스포츠 인권 교육을 진행한다. 국민을 대상으로 한 스포츠 인권 카드뉴스 이벤트도 마련한다.
16일부터 22일까지 제주특별자치도에서 열리는 제107회 전국체육대회 기간에는 스포츠 인권 홍보부스를 운영한다. 선수와 지도자, 관람객 등을 대상으로 관련 홍보물도 배포할 예정이다.
유승민 대한체육회장은 "스포츠 인권은 모두가 함께 공감하고 실천할 때 현장에 뿌리내릴 수 있는 가치"라며 "이번 캠페인을 통해 국민의 다양한 목소리를 듣고 스포츠 현장의 존중과 안전, 공정의 문화를 확산해 나가겠다"고 말했다.
football1229@newspim.com