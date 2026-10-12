대한체육회, 온스포츠포털 신규 오픈으로 체육인과 국민 이용편의 높여

AI 핵심 요약beta
- 대한체육회가 12일 온스포츠포털을 새로 공개했다.
- 기존 스포츠지원포털과 체육포털을 통합해 편의성을 높였다.
- 등록·증명서 발급 등 행정과 체육정보를 한곳에 담았다.
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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=대한체육회가 기존 사이트를 합친 '온스포츠포털'을 새로 공개했다.
대한체육회는 "체육인과 국민의 이용 편의를 높이기 위해 기존 '스포츠지원포털'과 '체육포털'을 통합·개편한 '온스포츠포털(on.sports.or.kr)'을 새롭게 오픈했다"고 12일 밝혔다.
온스포츠포털은 기존에 여러 경로로 제공되던 체육 관련 행정서비스와 각종 정보·콘텐츠를 하나의 플랫폼에서 이용할 수 있도록 통합한 서비스다. 이용 목적에 따라 '스포츠원클릭'과 '스포츠플러스'로 구분해 필요한 서비스를 보다 쉽고 빠르게 찾을 수 있도록 구성했다.
'스포츠원클릭'에서 경기인 등록, 각종 증명서 온라인 발급·조회, 온라인 상장 발급, 메디컬센터 진료기록 조회·관리, 개인·단체 민원서비스 등 체육인이 자주 이용하는 행정서비스를 제공한다. 특히 종목별 등록과 신청, 증명서 발급 등 주요 업무를 한곳에서 처리할 수 있도록 해 이용 편의성을 높였다.
'스포츠플러스'에서는 스포츠클럽, 대회정보, 채용정보를 비롯한 체육종합정보, 대회영상·카드뉴스 등 스포츠미디어, 국내외 체육 역사자료를 제공하는 디지털 아카이브, 안전한 스포츠 환경을 위한 '세이프 스포츠(Safe Sport)', 대한체육회TV, 국내·국제대회 일정 및 경기 현황 등 다양한 체육정보와 콘텐츠를 한눈에 확인할 수 있다.
또한 온스포츠포털에서는 경기인 등록, 인터넷 증명서 발급뿐 아니라 체육인의 등록이력·경기실적·교육이력 등을 확인할 수 있는 '내 생애주기', 체육 역사를 온라인으로 경험하는 '디지털 전시관', 주요 체육현황을 시각적으로 제공하는 '한눈에 보는 통계' 등 이용자 중심의 서비스를 제공한다.
대한체육회는 온스포츠포털 오픈을 기념해 오는 12일부터 23일까지 이용자 의견을 수렴하는 온라인 설문 이벤트도 진행한다. 수렴된 의견은 향후 서비스 개선과 이용 편의성 향상을 위한 기초자료로 활용할 계획이다.
유승민 회장은 "온스포츠포털은 체육인이 필요한 행정서비스와 국민이 원하는 다양한 스포츠 정보를 하나의 창구에서 이용할 수 있도록 마련한 통합 플랫폼이다. 앞으로도 이용자 의견을 지속적으로 반영해 누구나 쉽고 편리하게 이용할 수 있는 체육 분야 대표 디지털 플랫폼으로 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.
willowdy@newspim.com