대한체육회, 전국체전 기록책임자 워크숍…기록 누락·오류 예방 강화

AI 핵심 요약beta
- 대한체육회가 1일 전국체전 기록책임자 워크숍을 개최했다.
- 제107회 전국체전 대비 경기기록 정확성과 신속성 강화를 추진했다.
- 디지털 체크보드로 결과 처리와 신기록 반영을 실시간 점검했다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 대한체육회가 제107회 전국체육대회를 앞두고 경기 기록의 정확성과 신속성을 높이기 위한 기록책임자 워크숍을 개최했다. 향후 전국체전 운영에 디지털 기반 경기기록 관리체계를 적용하기 위한 포석이다.
대한체육회는 1일 서울 올림픽파크텔에서 전국체전 참가 종목 기록책임자를 대상으로 '제107회 전국체육대회 기록책임자 워크숍'을 진행했다고 밝혔다.
이번 워크숍은 대회 현장에서 발생할 수 있는 신기록 인정 지연과 기록 누락·오류 등을 예방하고 경기결과 처리의 신뢰성을 높이기 위해 마련됐다.
대한체육회는 '전국종합체육대회 결과처리 강화 계획'에 따라 기록책임자용 매뉴얼과 자주 묻는 질문(FAQ), 체크리스트를 담은 '전국종합체육대회 운영시스템 사용자 안내서'를 제작·배포했다.
기록관리 핫라인과 신기록 처리 재확인 기능도 운영한다. 대회 기간에는 경기결과 처리 현황을 모바일에서 확인할 수 있는 디지털 '체크보드'를 제공해 결과 입력 지연이나 신기록 미처리 여부를 실시간으로 점검할 계획이다.
이날 참석자들은 오는 17일 개막하는 제107회 전국체육대회의 실제 참가자와 경기 일정 데이터를 활용해 결과 처리 과정을 실습했다.
운영시스템을 통한 경기결과 처리 절차와 대회 행정, 신기록을 포함한 경기결과 입력 방법 등이 주요 내용이다. 워크숍 관계자는 경기결과는 입력·저장에 그치지 않고 시스템에 정상 반영됐는지까지 확인해야 최종 확정된다는 점을 강조했다.
유승민 대한체육회장은 "전국체육대회의 역사는 선수들이 만들어 낸 기록으로 완성된다"며 "선수들이 경기장에서 흘린 땀과 노력이 정확한 기록으로 남고 정당하게 인정받을 수 있도록 기록 관리 전반을 더욱 세심하게 살피겠다"고 말했다.
football1229@newspim.com