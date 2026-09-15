대한체육회, CSA코스믹서 국가대표 지원물품 전달받아

AI 핵심 요약beta
- 대한체육회가 11일 CSA코스믹으로부터 클렌징 제품을 전달받았다.
- CSA코스믹은 진천 선수촌서 원더바스 1000개를 기부했다.
- 기부 물품은 아시안게임 출전 국가대표 지원에 쓰인다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 대한체육회가 2026 아이치·나고야 아시안게임에 출전하는 국가대표 선수단 지원을 위해 CSA코스믹으로부터 클렌징 제품을 전달받았다.
대한체육회는 지난 11일 충북 진천 국가대표선수촌에서 CSA코스믹과 국가대표 선수단 지원물품 전달식을 개최했다고 15일 밝혔다.
이날 전달식에는 김택수 국가대표선수촌장과 양종옥 CSA코스믹 대표이사 등 관계자들이 참석했다. CSA코스믹은 자사 클렌징 브랜드 '원더바스'의 버블 팩 클렌저 2종 세트 1000개를 대한체육회에 기부했다. 전달된 물품은 아시안게임 등 국제대회에 출전하는 국가대표 선수단 지원에 활용될 예정이다.
CSA코스믹은 강도 높은 훈련과 야외 활동을 이어가는 국가대표 선수들의 일상적인 피부 관리에 도움을 주기 위해 이번 기부를 마련했다고 설명했다.
양종옥 대표이사는 "대한민국 선수단에 원더바스 제품을 전달할 수 있어 뜻깊게 생각한다"며 "이번 기부가 아시안게임 등을 준비하는 선수단에 도움이 되기를 바란다"고 말했다.
김택수 선수촌장은 "국가대표 선수들을 위해 지원해 준 CSA코스믹에 감사드린다"며 "기부 물품과 응원의 마음을 선수단에 잘 전달하고 선수들이 훈련과 경기에 전념할 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.
football1229@newspim.com