대한체육회, 전국체전서 선수 진로지원 홍보…10개 종목 경기장 방문

AI 핵심 요약beta
- 대한체육회는 15일 제주 전국체전서 진로지원 사업을 홍보했다
- 선수진로지원센터는 16일부터 18일까지 현장 상담·교육을 진행한다
- 현역·은퇴 선수들은 진로교육과 상담 프로그램을 신청할 수 있다
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 대한체육회가 제107회 전국체육대회 현장에서 현역·은퇴 선수들을 대상으로 진로지원 사업을 알리고 상담·교육 프로그램 신청을 지원한다.
대한체육회는 오는 16일부터 18일까지 제주특별자치도 내 전국체전 종목별 경기장에서 선수경력자를 대상으로 진로지원 사업 홍보와 인지도 조사를 진행한다고 15일 밝혔다.
이번 활동은 선수들이 경기 현장에서 진로지원 프로그램에 대한 정보를 접하고 선수생활 이후의 진로와 경력 개발에 필요한 지원을 받을 수 있도록 마련됐다.
대한체육회 선수진로지원센터는 스쿼시와 우슈, 복싱, 유도, 역도, 태권도, 펜싱, 롤러, 레슬링, 수영 등 10개 종목 경기장을 찾아 현역·은퇴 선수와 지도자, 관계자 등을 대상으로 관련 프로그램을 안내한다.
현장에서는 찾아가는 진로교육을 비롯해 진로 토크 콘서트, 진로상담, 진로역량교육 등을 소개한다. 참여를 원하는 선수는 현장에서 e진로지원센터 홈페이지에 가입한 뒤 관심 있는 프로그램을 신청할 수 있다.
대한체육회는 선수와 관계자를 대상으로 진로지원 사업 인지도 조사도 실시한다. 조사 결과와 현장 의견은 향후 사업 홍보와 지원 프로그램 개선에 활용할 예정이다.
유승민 대한체육회장은 "선수들이 운동에 전념하면서도 자신의 미래를 함께 준비할 수 있는 환경을 만드는 것이 중요하다"며 "선수 개개인의 경험과 역량이 은퇴 이후에도 새로운 기회로 이어질 수 있도록 진로지원 사업을 내실 있게 운영하겠다"고 말했다.
대한체육회는 서울 송파구 올림픽공원 내 선수진로지원센터를 운영하고 있다. 현역 및 은퇴 선수를 대상으로 진로상담과 교육, 관련 정보 제공 등을 지원 중이다.
football1229@newspim.com