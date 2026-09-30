'하이브 신인' 튜이드, 美 빌보드 '월드 앨범' 2주 연속 차트인

AI 핵심 요약beta
- 하이브 신인 튜이드가 29일 빌보드 월드 앨범 9위에 올랐다.
- 미니 1집 튠 앤드 플레이는 2주 연속 톱 10을 지켰다.
- 튜이드는 이머징 아티스트 35위와 각종 차트 성과를 냈다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 하이브 신인 걸그룹 튜이드가 미국 빌보드에서 2주 연속 차트인했다.
29일(현지시간) 미국 빌보드가 발표한 최신 차트(10월 3일 자)에 따르면 튜이드의 미니 1집 '튠 앤드 플레이(TUNE & PLAY)'가 '월드 앨범' 9위를 차지해 2주 연속 '톱 10'에 자리했다.
해당 앨범은 '월드 앨범' 차트인뿐 아니라 '톱 앨범 세일즈' 47위에 랭크됐고, 튜이드는 '이머징 아티스트' 35위에 올라 현지 음악팬들의 꾸준한 관심을 입증했다. 지난주 '이머징 아티스트' 1위로 빌보드에 처음 입성한 튜이드의 신인답지 않은 저력이 돋보인다.
빌보드는 앞서 27일 튜이드를 9월 '이달의 K팝 루키'로 선정하고 이들 음악 세계를 비중 있게 조명했다. 소울의 따뜻한 감성과 일렉트로닉의 세련된 사운드를 결합한 '소울트로닉' 스타일을 특히 주목했다.
빌보드는 "일곱 멤버의 뚜렷한 개성을 이들만이 보여줄 수 있는 음악으로 엮어냈다"라며 "각자의 목소리가 고유한 색을 유지하면서도 자연스럽게 어우러진다. 이러한 상호작용이 곡의 매력을 완성했다"라고 호평했다.
튜이드는 빌보드뿐 아니라 각종 주요 차트에서 의미 있는 성과를 거두고 있다. '튠 앤드 플레이'는 전 세계 23개 국가·지역 아이튠즈 '톱 앨범' 차트에 진입했고, 발매 첫 주에만 11만 장 이상 팔려 역대 K팝 걸그룹 데뷔 앨범 초동 판매량 '톱 10'을 기록했다.
국내에서는 앨범 전곡이 멜론 '핫 100'과 애플뮤직 '오늘의 톱 100: 대한민국'에 들었고, 타이틀곡 '선 키스(SUN KISS)'는 2주째(9월 14일~28일) 애플뮤직 1위를 지키고 있다.
alice09@newspim.com