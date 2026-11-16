하나은행, 블록체인 해외송금 준비 본격화…기술 검증 넘어 장비 구매

AI 핵심 요약beta
- 하나은행은 2일 블록체인 해외송금용 전산장비 구매 입찰을 공고했다.
- 입찰 사양서에는 두나무 기와체인과 같은 이름의 GIWA 서버 5대가 포함됐다.
- 하나은행은 서비스 운영 방식과 출시 계획은 아직 정해지지 않았다고 밝혔다.
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사양서에 '토큰화를 통한 실시간 해외송금' 표기
두나무 "기와체인, 현재 테스트넷…상용 방식 추가 검토"
[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 하나은행이 블록체인 기반 해외송금 서비스를 준비하기 위해 전산장비 구매에 나섰다.
하나금융그룹이 두나무와 손잡고 추진해 온 '블록체인 해외송금'이 기술검증 단계를 지나 장비를 들이는 단계로 넘어간 것이다. 입찰 사양서에는 서버 일부의 용도가 두나무 블록체인 '기와(GIWA)체인'과 같은 이름인 'GIWA'로 적혀 있다. 다만 하나은행은 구체적인 서비스 운영 방식과 출시 계획은 정해지지 않았다고 밝혔다.
16일 금융권에 따르면 하나은행은 지난 2일 '해외송금용 전산기기 도입' 입찰 공고를 냈다. 대상은 x86 서버, 델(Dell) 서버, 스토리지, 히타치(Hitachi) 스토리지 증설, 백업장비, 서버가상화 소프트웨어, 방화벽, 네트워크기기 8개 항목이다.
현재 은행 해외송금은 국제은행간통신협회(SWIFT) 망으로 송금 정보를 담은 메시지(전문)를 주고받는 방식이다. 하나금융과 두나무가 추진하는 방식은 이 메시지를 블록체인으로 주고받고, 나아가 고객 예금을 '예금토큰'으로 발행해 송금 채널끼리 직접 주고받는 것이다. 실시간 해외송금이 목표다.
◆ 사양서에 두나무 블록체인과 같은 이름 'GIWA'
새로 들이는 서버 가운데 22대는 한 대를 한 가지 용도에만 쓰는 전용 서버(베어메탈)다. 이 가운데 5대의 용도가 'GIWA'로 적혀 있다. 'GIWA'는 두나무가 개발한 블록체인 '기와체인'의 영문 표기와 같다. 나머지는 데이터베이스(DB)용 12대, 'EL/CL'용 5대다.
GIWA 서버는 실제 서비스용(운영) 2대, 개발·테스트용 1대, 재해복구(DR)용 2대로 나눠 들인다.
◆ 사양서에 '토큰화를 통한 실시간 해외송금'
공고문 본문에는 '해외송금용'이라고 기재돼 있다. 네트워크기기 사양서는 소프트웨어 정의 네트워크(SDN) 스위치의 라이선스 조건을 적으면서 대상 시스템을 '토큰화를 통한 실시간 해외송금 운영시스템'이라고 표기했다.
나머지 사양서에는 '해외송금 시스템' 또는 '해외송금 운영시스템'으로 적혀 있다. 토큰화는 예금 같은 자산을 블록체인에서 주고받을 수 있는 디지털 토큰 형태로 바꾸는 것을 말한다.
입찰 사양서에 두나무나 예금토큰이 직접 언급되지는 않았다. 하나은행 관계자는 "이번 입찰이 기와체인 때문이라기보다 블록체인 해외송금 관련 서비스를 준비하기 위한 사전 작업"이라고 설명했다.
이 밖에 스토리지와 백업장비, 방화벽 5대, 네트워크 스위치 19대도 함께 들인다. 기존 사내 클라우드와 스토리지를 늘리는 품목도 포함됐다.
◆ 2월 기술검증 후 '3분기 구축' 계획…11월 장비 입찰
하나금융그룹과 두나무는 지난해 12월 블록체인 기술을 활용한 금융서비스 공동개발 업무협약(MOU)을 맺었다. 올해 2월에는 기술검증(PoC)을 마쳤다고 발표했다. 하나은행 국내외 지점 간 SWIFT망으로 주고받던 송금 전문을 기와체인 상의 블록체인 메시지로 대체하는 방식이었다.
두나무에 따르면 PoC는 기와체인 테스트넷(시험용 네트워크) 환경에서 진행됐다. 송금인·수취인 정보를 보호하는 두나무의 프라이버시 프로토콜 '보자기'도 함께 검증했다.
하나금융은 당시 올해 3분기까지 예금토큰을 활용한 외화송금 인프라를 구축하겠다는 계획을 밝혔다. 고객이 입금한 현금을 기반으로 예금토큰을 발행해 송·수신 채널 간 직접 주고받는 구조다. 혁신금융서비스 지정 등을 거쳐 실제 서비스를 내놓겠다는 계획도 내놨다.
협력 범위는 이후 넓어졌다. 4월에는 포스코인터내셔널과 '블록체인 기반 해외송금 및 기업 간 자금 이동을 위한 3자 업무협약'을 맺었다. 3사는 블록체인 기반 실시간 해외송금 협력모델 구축을 연내 추진하겠다고 밝혔다. 5월에는 하나은행 이사회가 카카오인베스트먼트 보유 두나무 지분 6.55%(228만4000주)를 약 1조원에 인수하기로 했다.
역할 분담에 대해 두나무 관계자는 "두나무는 기와체인 및 보자기 프로토콜 개발사이며, 람다256은 관련 기술지원을 담당하고 있다"고 설명했다. 람다256은 두나무 계열 블록체인 기업이다.
이번 장비 입찰은 하나금융이 2월 밝힌 '3분기까지 인프라 구축' 목표 시점이 지난 뒤 나왔다. 당초 계획보다 일정이 늦어진 셈이다. 하나은행은 새 목표 시점은 밝히지 않았다.
하나은행 관계자는 "블록체인 기반 해외송금 서비스를 준비하고 있지만 구체적인 서비스 운영 방식이나 출시 계획은 정해지지 않은 상황"이라고 말했다.
기와체인은 테스트넷 단계다. 두나무 관계자는 "기와체인은 현재 테스트넷 단계로, 충분한 기술 검증과 안정성 테스트를 거쳐 메인넷을 선보일 예정"이라며 "구체적인 출시 일정은 아직 확정되지 않았다"고 말했다.
두나무가 지난 10일 발간한 '2026 임팩트 보고서'에 따르면 기와체인 테스트넷 누적 계정 수는 지난해 9~12월 39만7526개다. 두나무는 보고서에서 거래를 모아 순서대로 정리해 블록을 만드는 핵심 시스템인 시퀀서(Sequencer)를 직접 운영하는 '자체 관리형 구조'를 적용했다고 밝혔다. '주요 기업과 실시간 무역 대금 송금 실증 사업(PoC)을 추진'하고 있다는 내용도 담겼다.
상용 서비스 준비 상황에 대해 두나무 관계자는 "실제 상용 서비스의 도입 시점과 활용 범위, 구체적인 네트워크 운영 방식 등은 추가적인 검토가 필요한 사항"이라고 했다. '보자기'의 상용 적용 여부에 대해서도 "향후 기술 및 규제 요건 등을 종합적으로 고려해 검토할 예정"이라고 밝혔다.
ssup825@newspim.com