장동혁 "공정성 담보 안 되는 수능 앞두고 수험생 멘붕…연기 검토해야"

AI 핵심 요약beta
- 장동혁 대표가 16일 AI 부정행위 우려에 수능 연기를 촉구했다
- 장 대표는 정부의 처벌 강화와 스마트안경 대책을 무책임하다고 비판했다
- 확실한 방지책 없이는 시험 공정성을 담보하기 어렵다고 강조했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 16일 대학수학능력시험(수능)을 사흘 앞두고 인공지능(AI)을 활용한 부정행위 우려가 커지고 있다며 정부가 확실한 방지 대책을 마련하지 못할 경우 수능 연기를 검토해야 한다고 촉구했다.
장 대표는 이날 자신의 페이스북을 통해 "수능 사흘 앞, 수험생들은 멘붕이다. 정부는 사실상 무대책"이라며 이같이 밝혔다.
그는 "정부가 '처벌 강화'와 '스마트안경 전담 인력 배치'를 대책이라고 내놓았다"며 "이제 와서 '범정부 긴급 대응팀'을 구성한다고 한다. 지금껏 뭘 했는지 무능과 무책임의 극치"라고 비판했다.
이어 "세무사 시험 부정행위 수석은 '초소형 카메라'를 사용했다고 한다"며 "스마트안경만 잡는다고 막을 수 있는 상황이 아니다"라고 지적했다.
장 대표는 "수능 시험장 곳곳에서 혼란이 발생할 위험성도 크다"며 "수능 이후 줄소송이 이어질 수도 있다"고 우려했다.
그러면서 "시험의 핵심은 공정성"이라며 "공정성이 담보되지 않는 수능을 강행해서는 안 된다"고 강조했다.
끝으로 "수험생을 안심시킬 확실한 대책이 없다면 수능 연기를 검토해야 한다"고 촉구했다.
oneway@newspim.com