정기선 HD현대 회장, 수험생 자녀 응원…HD현대중공업 13년째 선물

AI 핵심 요약beta
- HD현대중공업이 16일 임직원 자녀 840여명에게 수능 격려 선물을 전달했다
- 모바일 상품권과 볼펜 세트, 정기선 등 명의 응원카드를 함께 마련했다
- HD현대중공업은 2014년부터 13년째 수험생 자녀를 응원해왔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = HD현대중공업이 2027학년도 대학수학능력시험을 앞둔 임직원 자녀 840여명에게 격려 선물과 응원 메시지를 전달했다.
HD현대중공업은 올해 수험생 자녀를 둔 임직원 840여명에게 모바일 상품권과 볼펜 세트, 응원 메시지 카드를 전달했다고 16일 밝혔다.
올해는 수험생들이 각자의 취향과 필요에 따라 원하는 상품을 구매할 수 있도록 모바일 상품권을 마련했다. 시험장에서 실력을 발휘하기를 바라는 의미를 담아 볼펜 세트도 함께 준비했다.
특히 정기선 HD현대 회장과 이상균 HD현대중공업 부회장, 조민수 HD현대중공업 사장이 공동명의로 응원 메시지를 전했다.
이들은 메시지 카드를 통해 "오랜 기간 준비한 만큼 마지막까지 최선을 다해 모두가 희망하는 결과를 만드시길 바란다"며 "오늘보다 내일이 더 빛날 여러분의 미래를 HD현대가 응원한다"고 밝혔다.
HD현대중공업은 지난 2014년부터 13년째 수능을 앞둔 임직원 자녀들에게 격려 선물과 응원 메시지를 전달하고 있다.
chanw@newspim.com