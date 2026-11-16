김동선의 '벤슨' 체험관 돌연 종료…직원폰 번호로 취소 안내에 불만

AI 핵심 요약beta
- 김동선 한화M&S 사장이 기획한 벤슨 체험 프로그램이 5일 운영을 종료했다
- 예약 고객 80여 명에게 직원 개인번호로 취소를 안내해 내부 논란이 일었다
- 회사는 실적 부진과 무관하며 가맹사업 교육장으로 전환한다고 설명했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
예약자 80여명 예약금 환불…직원 개인폰 번호로 취소 안내에 내부 불만도
회사 "가맹 교육장 전환 공사 중…실적·사업 이관과 무관" 입장
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 김동선 한화머시너리앤서비스홀딩스(한화M&S) 미래전략총괄 사장이 브랜드 기획 단계부터 공을 들인 프리미엄 아이스크림 브랜드 벤슨(Benson)이 체험 프로그램 '마이 스쿱 스튜디오(My Scoop Studio)' 운영을 종료했다. 지난해 6월 문을 연 지 1년 5개월여 만이다.
예약 고객 80여 명에게 취소를 통보하는 과정에서 담당 직원의 개인 휴대전화 번호를 사용하면서 내부에서도 대응 방식을 두고 뒷말이 나왔다. 회사의 운영 종료 결정에 따른 고객 응대 부담을 직원 개인에게 떠넘긴 것 아니냐는 지적이다.
회사 측은 가맹사업 교육장으로 공간을 전환하기 위한 결정으로, 실적 부진이나 사업 이관과는 무관하다는 입장이다.
◆예약자 80명 남기고 돌연 운영 종료…직원 개인번호로 취소 안내
16일 제보로 확보한 문자메시지에 따르면 마이 스쿱 스튜디오 측은 지난달 15일 오후 6시께 예약 고객에게 '클래스 종료 및 예약 취소 안내'를 발송했다.
회사 측은 "11월 5일 목요일을 마지막으로 클래스 운영을 종료하게 돼, 부득이하게 예약해 주신 클래스의 취소 안내를 드린다"며 "기대하는 마음으로 예약해 주셨을 텐데 불편을 드리게 된 점 진심으로 사과드린다"고 안내했다. 운영 종료를 3주 앞두고 이미 접수한 예약 모두를 취소한다고 공지한 것이다.
문제는 안내 방식이다. 브랜드 대표번호가 아닌 '010'으로 시작하는 담당 직원의 개인 휴대전화 번호로 취소 문자가 발송됐다. 제보자는 예약 고객이 남아 있는데도 프로그램을 중단하고 직원 개인번호로 취소를 안내하면서 직원들 사이에서도 술렁였다고 전했다. 회사 차원의 결정으로 발생한 고객 문의와 불만을 직원 개인이 감당하도록 했다는 취지다.
제보자는 "매출이 부진하자 예약이 꽉 차 있는 상태에서도 갑자기 프로그램 운영을 접었다"며 "심지어 담당자 개인 휴대전화 번호로 일방적인 취소 통보까지 진행되면서 '뒷감당을 어떻게 하라고 그러느냐'며 회사 내부에서도 뒷말이 무성했다"고 전했다.
취소 대상은 네이버 예약 60명과 캐치테이블 20여 명 등 총 80여 명이었다. 예약금 1만원은 환불 조치했다.
다만 회사 측은 개인번호를 통한 안내가 예약 플랫폼의 기능 차이 때문이라고 설명했다. 회사 관계자는 "캐치테이블과 네이버 모두 예약 취소 기능은 있지만, 캐치테이블에는 취소 사유를 기재하는 기능이 없어 부득이하게 직원 번호로 안내했다"고 말했다.
◆"체험 공간서 가맹 교육장으로 전환 목적"
마이 스쿱 스튜디오는 지난해 6월 서울 강남구 벤슨 1호점 '벤슨 크리머리 서울' 지하 1층에 문을 열었다. 고객이 직접 재료를 골라 아이스크림을 만들고 포장하는 체험 프로그램으로, 도입 당시 참가비는 2인 한 팀당 5만 원이었다.
벤슨은 가족 단위 고객과 젊은 소비자에게 브랜드를 알리는 핵심 콘텐츠로 이 프로그램을 내세웠으나, 1년 5개월여 만에 운영을 끝내고 가맹점주 교육 공간으로 용도를 전환하기로 했다.
회사 측은 이번 운영 종료가 실적 부진과는 무관하다는 입장이다. 회사 관계자는 "마이 스쿱 스튜디오는 10월 중순 가맹사업 교육장으로 전환하기로 결정하고 운영을 중단해 현재 공사 중"이라며 "가맹사업 본격화를 앞두고 매장이 늘어날수록 운영 표준화와 교육 체계를 강화하기 위한 결정으로, 벤슨의 실적이나 사업 이관과는 관계없다"고 선을 그었다.
다만 일각에서는 프로그램 운영 종료 시점이 아워홈의 벤슨 사업 양수일 하루 전이라는 점을 들어, 이번 사업권 이관과 연관된 조치가 아니냐는 시각도 제기된다. 아워홈은 벤슨의 기존 운영사인 베러스쿱크리머리와 360억 원 규모의 영업양수도 계약을 체결하고 이달 6일 벤슨 사업을 넘겨받았다.
벤슨은 향후 아워홈의 전국 냉동 물류망과 외식 인프라를 활용해 내년 상반기 서울·수도권을 중심으로 가맹점 모집에 나설 계획이다. 오는 2027년까지 직영점과 가맹점을 각각 50곳씩 총 100개 매장으로 확대한다는 목표다.
nrd@newspim.com