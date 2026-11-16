코닉오토메이션, 'Easy플랫폼' 매출 2배 껑충…3분기 흑자전환

AI 핵심 요약beta
- 코닉오토메이션은 16일 3분기 영업이익 5억원으로 흑자전환했다
- Easy플랫폼 매출 증가와 원가율 개선으로 매출총이익률이 37%로 상승했다
- 누적 매출은 20% 늘고 영업손실은 9억원으로 줄었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
누적 매출 20% 증가…플랫폼·IT인프라 중심 성장세
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 코닉오토메이션이 올해 3분기 영업이익 흑자전환에 성공했다. 지난해 같은 기간 적자에서 벗어난 것으로, 고마진 장비제어 소프트웨어(SW) 사업인 'Easy플랫폼'의 매출 증가와 원가율 개선이 실적 회복을 이끌었다.
코닉오토메이션은 올해 3분기(7~9월) 매출액 71억원, 영업이익 5억원을 기록했다고 16일 밝혔다. 지난해 3분기에는 3억원의 영업손실을 냈다. 1년 만에 영업이익이 약 8억원 개선되면서 흑자로 돌아섰다.
직전 분기와 비교하면 실적 개선 폭은 더욱 뚜렷하다. 코닉오토메이션은 올해 2분기 매출액 49억원과 영업손실 16억원을 기록했으나, 3분기에는 매출이 약 45% 증가하며 흑자전환했다.
수익성도 개선됐다. 3분기 매출은 지난해 같은 기간과 비슷한 수준이었지만 매출총이익률은 약 25%에서 37%로 높아졌다. 매출 규모가 크게 늘어나지 않은 상황에서도 원가 부담이 줄면서 이익을 더 많이 확보할 수 있는 구조로 바뀌었다는 설명이다.
누적 실적에서도 매출 증가와 영업손실 축소가 나타났다. 올해 1~3분기 누적 매출액은 207억원으로 전년 동기 172억원보다 20% 증가했다. 같은 기간 영업손실은 37억원에서 9억원으로 줄어 적자 규모가 4분의 1 수준으로 축소됐다.
이번 흑자전환의 핵심 요인은 장비제어 소프트웨어 사업인 Easy플랫폼의 성장이다. Easy플랫폼의 3분기 매출은 23억원으로 직전 분기보다 두 배 이상 증가했다. 올해 1~3분기 누적 매출도 54억원으로 전년 동기 대비 42% 늘었다.
특히 수익성이 높은 소프트웨어 사업의 매출 비중이 확대되면서 회사 전체의 이익 창출 능력도 개선됐다. 회사는 Easy플랫폼의 성장이 매출 증가뿐 아니라 전사 수익구조 개선에도 기여했다고 설명했다.
Easy플랫폼의 핵심 제품은 반도체 장비제어 소프트웨어 'EasyCluster'다. 약 30년간 전 세계에 1만 카피 이상 설치된 제품으로, 반도체 제조설비의 제어와 운영을 지원한다.
소프트웨어 라이선스를 기반으로 하는 사업 특성상 설비 제작에 필요한 재료비와 외주비 등 원가 부담이 상대적으로 작다는 점이 특징이다. 이에 따라 라이선스 매출이 증가할수록 추가 비용 부담을 크게 늘리지 않고 이익을 확보할 수 있는 구조다.
코닉오토메이션은 이러한 사업 특성을 바탕으로 고마진 소프트웨어 매출 비중을 높여 전사 수익성을 개선한다는 전략이다.
신규 플랫폼 사업도 확대하고 있다. 기존 EasyCluster 고객사를 대상으로 반도체 설비 이상감지 솔루션 'EasyEES' 등 신규 플랫폼 공급을 늘리는 한편, 중국을 비롯한 해외 고객사 확보에도 나서고 있다.
네트워크·보안 IT인프라 사업도 외형 성장에 기여했다. 공공기관과 금융권의 인프라 고도화 수요를 기반으로 올해 1~3분기 누적 매출이 전년 동기 대비 54% 증가했다.
회사는 소프트웨어 라이선스 사업의 수익성에 IT인프라 사업의 매출 확대가 더해지면서 전반적인 실적 개선에 힘을 보탠 것으로 보고 있다.
이번 실적 개선은 지난 7월 출범한 각자대표 체제와도 맞물려 있다. 코닉오토메이션은 김호정 대표와 서종휘 대표가 각 사업 분야를 나눠 맡는 책임경영 체제를 운영하고 있다.
김호정 대표는 플랫폼사업본부와 IT인프라사업본부를, 서종휘 대표는 자동화사업본부를 각각 담당한다. 사업 특성이 다른 본부들이 각자의 전문성을 바탕으로 의사결정 속도를 높이고, 사업별 경쟁력을 강화하기 위한 구조다.
김 대표가 이끄는 플랫폼·IT인프라 부문은 소프트웨어 라이선스와 신규 플랫폼, 공공·금융 인프라 사업을 중심으로 수익성과 매출을 함께 확대하고 있다.
특히 Easy플랫폼의 고마진 매출 증가와 IT인프라 부문의 외형 성장이 이번 3분기 영업이익 흑자전환에 기여했다는 것이 회사 측 설명이다.
서 대표가 이끄는 자동화사업본부는 장비자동화·스마트팩토리·AX 등 3개 사업부로 조직을 재편했다. 이를 기반으로 턴키·서비스·플랫폼·글로벌 등 4대 전략을 추진하고 있다.
기존의 장비 공급 중심 사업에서 벗어나 고객사의 공장 운영 전반을 지원하는 사업구조로 전환하겠다는 구상이다. 장비 납품뿐 아니라 자동화 시스템 구축과 운영 서비스, 소프트웨어 플랫폼 공급까지 사업 범위를 확대한다는 계획이다.
회사 측은 플랫폼·IT인프라와 자동화 사업이 서로 다른 영역을 담당하면서도 핵심 기술을 공유하고 있다는 점에 주목하고 있다.
약 30년간 반도체 장비를 제어하며 축적한 소프트웨어 기술과 설비 이상감지, 인공지능(AI) 기반 분석 역량은 스마트팩토리의 핵심 제어 기술로 활용할 수 있다.
네트워크·보안 인프라 기술은 공장 내 설비와 시스템을 연결하고 보호하는 기반이 된다. 반대로 실제 자동화 현장에서 확보한 운영 경험과 데이터는 소프트웨어 플랫폼의 기능을 고도화하는 데 활용할 수 있다.
코닉오토메이션은 이러한 기술적 연계성을 바탕으로 각 사업본부가 독립적인 경쟁력을 강화하면서도 상호 협력을 통해 성장 기회를 확대하는 '투트랙' 전략을 추진할 방침이다.
이를 통해 플랫폼·IT인프라 부문에서는 안정적인 수익 기반을 강화하고, 자동화사업 부문에서는 사업구조 개편과 신규 사업 확대를 통해 중장기 성장 동력을 확보한다는 구상이다.
코닉오토메이션 관계자는 "지난해 같은 기간 적자에서 흑자로 돌아섰다는 점에서 이번 실적은 의미가 크다"며 "각 사업본부가 책임경영으로 체질 개선에 힘쓴 결과, 고마진 소프트웨어 사업의 성장과 원가율 개선이 함께 성과로 나타났다"고 말했다.
이어 "플랫폼·IT인프라와 자동화, 각 사업이 같은 기술 뿌리 위에서 자기 경쟁력을 키우고 서로 시너지를 내며 함께 성장하는 회사로 거듭나겠다"며 "수익성 중심 경영으로 실적 개선 흐름을 이어 가겠다"고 강조했다.
dconnect@newspim.com