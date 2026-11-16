정점식 "이번 정부서 개헌 없다...조 의장, '이재명 탈옥법' 비판 돌리려 미끼 삼아"

AI 핵심 요약beta
- 정점식 원내대표가 16일 조정식 의장의 개헌론을 비판했다
- 정 원내대표는 개헌을 이재명 탈옥법 비판을 돌리려는 수단이라 주장했다
- 정 원내대표는 조 의장에게 개헌론 중단과 사퇴를 촉구했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정점식 국민의힘 원내대표가 16일 조정식 국회의장의 개헌론 제기에 대해 "이재명 탈옥법에 대한 여론의 비판을 돌리기 위해 개헌을 미끼로 삼은 것"이라며 조 의장의 사퇴를 촉구했다.
정 원내대표는 이날 국회에서 기자들과 만나 "국민의힘은 분명하게 답하겠다. 이번 정부에서 개헌은 없다"며 이같이 밝혔다.
정 원내대표는 "정부와 민주당은 이재명 탈옥법, 검찰청 해체, 보완수사권 폐지, 노란봉투법, 입틀막법 등 온갖 위헌적 악법에 야합했다"며 "현행 헌법도 제멋대로 짓밟는 세력이 무슨 개헌이란 말인가"라고 비판했다.
특히 조 의장이 개헌론을 제기한 시점을 문제 삼았다.
그는 "무엇보다 국회의장의 입장 발표 시점이 문제"라며 "내일 국무회의에서 이재명 탈옥법 의결을 앞두고 있는데, 오늘 국회의장은 개헌론을 띄웠다"고 지적했다.
이어 "탈옥에 대한 여론의 비판을 돌리기 위해 개헌을 미끼로 삼은 것"이라며 "국무총리는 대통령 대신 이재명 탈옥법을 의결하고, 국회의장은 국민에게 개헌으로 보이스피싱을 하고 있다"고 주장했다.
그러면서 "대한민국 헌법을 이재명 탈옥의 도구로 쓴 것"이라며 "용납할 수 없는 추악한 행태"라고 목소리를 높였다.
정 원내대표는 "조정식 의장은 국회의장은 물론 국회의원의 자격도 없다"며 "개헌 운운하는 대국민 사기를 즉각 중단하고 사퇴부터 해야 한다"고 촉구했다.
oneway@newspim.com