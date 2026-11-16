日도쿄, AI 신호등 전면 확대..."정체 줄이고 물류 효율 높인다"

AI 핵심 요약beta
- 일본 경시청이 16일 도쿄도 신호기 8000곳에 AI 도입을 추진했다
- AI가 교통량과 정체를 분석해 신호 주기를 자동 조정하는 방식이다
- 실증에서 정체 길이와 이동시간이 약 10% 줄어든 것으로 알려졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 일본 도쿄도가 인공지능(AI)을 활용한 신호등 제어 시스템을 도심 전역으로 확대한다. 교차로의 교통량과 정체 상황을 AI가 분석해 신호 주기를 자동으로 조정하는 방식이다.
실증 실험에서 정체 길이와 이동시간을 약 10% 줄이는 효과가 확인되면서 교통 흐름 개선과 물류 효율화에 나섰다.
16일 니혼게이자이신문에 따르면 일본 경시청은 이르면 2027년 4월부터 도쿄도 내에서 교통관제센터가 원격으로 제어하는 신호기 약 8000곳에 AI 제어 시스템을 도입할 방침이다. 2023년부터 일부 교차로에서 진행한 실증 실험에서 정체 완화 효과가 확인된 데 따른 것이다.
AI 신호 제어는 교차로의 규모와 교통 상황에 따라 두 가지 방식으로 작동한다. 주요 간선도로가 만나는 교차로에서는 교통량과 과거 데이터를 토대로 30분 뒤의 정체를 예측해 신호 전환 시점을 조정한다. 규모가 작은 교차로에서는 실시간으로 차량 흐름을 감지해 신호를 바꾼다.
교통사고 등으로 평소와 다른 정체가 발생하면 AI가 이를 감지해 교통관제센터 직원에게 신호 주기 변경을 제안하는 기능도 갖췄다. 현재는 관제센터 직원들이 도로에 설치된 차량 감지기와 사고 신고 정보를 바탕으로 원격에서 녹색 신호 시간을 조정하고 있다.
도쿄도 내 신호기는 약 1만6000곳에 설치돼 있다. 이 가운데 절반가량은 정해진 주기에 따라 신호가 바뀌며, 나머지 약 8000곳은 교통관제센터가 제어한다. 경시청은 이 관제 대상 신호기 전체에 AI를 적용할 계획이다. AI 도입 이후에도 관제센터 직원 수는 유지해 대규모 정체와 돌발 상황에 대응하도록 할 방침이다.
이번 시스템 도입은 교통 정체를 줄이는 데 그치지 않고 물류 효율을 높이는 효과도 기대된다. 전자상거래(EC) 시장 확대로 소량의 화물을 여러 지역에 배송하는 수요가 늘어나는 가운데 운전자 부족까지 겹치면서 배송 과정에서 발생하는 시간 손실을 줄이는 것이 물류업계의 과제가 되고 있기 때문이다.
경시청 관계자는 정체 완화가 운전자의 여유 있는 운행으로 이어져 사고를 줄이고 물류를 원활하게 하는 경제적 효과도 가져올 수 있다고 설명했다.
goldendog@newspim.com