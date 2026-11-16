10월 자동차 수출 18% 증가…친환경차 수출 '날개'

AI 핵심 요약beta
- 산업통상부가 16일 10월 자동차 수출액이 65억5000만달러라고 발표했다
- 친환경차 수출은 49% 증가했고 북미·EU 수출도 크게 늘었다
- 내수판매는 7.9%, 생산은 25.8% 증가했지만 조업일수 영향을 살펴봐야 한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
65.5억달러 수출…수출 대수 26%↑
생산 26.8%·내수판매도 7.9% 증가
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 지난 9월 5.5% 감소하며 주춤했던 자동차 수출이 지난달 20% 가까이 급증하며 반등했다.
지난 9월 14%나 급감하며 고전했던 내수판매도 10% 가까이 증가하며 회복세를 보였다.
다만, 추석 연휴가 지난해 9월에서 올해 10월로 옮겨지면서 조업일수가 4일 늘어난 것을 감안하면, 이같은 회복세가 지속될지 좀 더 지켜봐야 할 것으로 보인다.
◆ 친환경차 수출 49% 급증 '쌩쌩'…북미·EU 수출 선전
산업통상부가 16일 발표한 '2026년 10월 자동차산업 동향'에 따르면, 지난 10월 자동차 수출액은 전년동월 대비 18.1% 증가한 65.5억달러를 기록했다. 이는 역대 10월 자동차 수출실적 중 최대치를 달성한 것이다.
10월 자동차 생산량은 38.1만대로 전년 대비 25.8%나 급등했다. 내수 판매량도 7.9% 늘어난 13.7만대를 기록하며 회복세를 보였다.
수출 현황을 지역별로 보면, 주력 시장인 북미와 유럽연합(EU)을 중심으로 수출이 크게 증가했다.
우선 북미 수출은 전년 동월 대비 33.2% 증가한 33.8억달러를 기록했으며, EU는 58.2% 급증한 11.8억달러를 기록했다. 이는 조업일수(4일) 증가와 친환경차 및 SUV 차종에 수출이 선전한 결과다.
친환경차 수출(31억달러)은 49% 급증하며 수출 증가세를 견인했다. 전기차 수출(10.4억달러)이 41.6% 늘었고, 하이브리드차 수출(20.6억달러)도 53.1%나 급증했다.
수출 대수 기준으로도 올해 들어 10월까지 누적 88.4만대를 기록하며 지난해 연간 실적(87.4만대)을 넘어섰다.
◆ 전기차 판매 81% 급증…친환경차 62% 차지
10월 내수 판매량은 13.7만대로 전년 대비 7.9% 증가했다.
이 중 친환경차 판매량이 8.5만대로 전체 내수 판매의 약 62%를 차지했다. 특히 전기차는 전년 대비 81.4% 급증한 3.5만대가 판매되어 친환경차 내수판매 증가를 이끌었다.
10월 자동차 생산량은 추석연휴 시기 변동에 따른 조업일수 증가에 힘입어 전년 대비 25.8% 늘어난 38.1만대를 기록했다.
올해 들어 10월까지 누적 생산량은 전년 대비 0.3% 증가한 339.6만대를 기록했다. 이는 주춤했던 지난 8월과 9월 이후 3개월 만에 증가세로 전환된 것이다.
산업부 관계자는 "미래차 중심으로 글로벌 자동차산업의 패러다임이 변화하고 있다"면서 "국내 자동차산업이 이에 선제적으로 대응할 수 있도록 업계와 긴밀히 소통하며 산업 생태계의 경쟁력 강화를 위한 지원을 적극 추진할 계획"이라고 밝혔다.
dream@newspim.com