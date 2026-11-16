DB손해보험, 인터넷 전용 '미니암보험' 출시…암 치료비 보장 강화

AI 핵심 요약beta
- DB손해보험은 16일 인터넷 전용 미니암보험을 출시했다
- 신상품은 암 주요치료비와 항암치료비 등 핵심 보장을 담았다
- 기존 암보험 가입자의 장기 치료비 보완을 지원하도록 설계됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = DB손해보험은 암 주요 치료비를 보장하는 인터넷 가입 전용 '참좋은암보험(미니암플랜)'을 출시했다고 16일 밝혔다.
이번 상품은 DB손해보험이 처음 선보이는 인터넷 가입 전용 미니암보험이다. 암 주요치료비를 비롯해 기타피부암·갑상선암 주요치료비, 계속받는 항암방사선약물치료비, 계속받는 표적항암약물허가치료비 등 암 치료에 필요한 핵심 보장을 담았다.
기존 암보험 가입자가 추가로 가입해 부족한 치료비 보장을 보완할 수 있도록 설계했다. 일회성 진단비 중심의 보장에 치료비 보장을 더해 장기간 이어질 수 있는 암 치료에 대비하도록 한 것이다.
DB손해보험은 의료기술 발달로 암 생존율이 높아지는 가운데 장기 치료에 따른 경제적 부담도 커지고 있다는 점을 상품 출시 배경으로 설명했다.
회사 측이 인용한 보건복지부 국가암등록통계와 국민건강보험공단 건강보험환자 진료비 실태조사에 따르면 암 환자의 5년 상대생존율은 2001~2005년 54.2%에서 2019~2023년 73.7%로 높아졌다. 반면 암 질환의 건강보험 보장률은 75%로, 나머지 25%는 환자가 부담하는 것으로 나타났다.
DB손해보험 관계자는 "암 생존율 증가는 조기 암 발견과 표적·면역항암제 등 신의료기술 발달의 긍정적인 결과이지만, 장기화되는 암 치료는 환자의 경제적 위험으로 이어진다"며 "앞으로도 고객들이 경제적인 걱정 없이 암 치료에만 집중할 수 있도록 더 나은 암보험 상품 개발에 적극 노력할 것"이라고 말했다.
yunyun@newspim.com