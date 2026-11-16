반년 새 환자 4명 숨진 인천 정신병원 경찰이 수사…중수청과 협의

AI 핵심 요약beta
- 인천경찰청은 16일 정신의료기관 환자 4명 사망 사건 수사를 계속하기로 했다
- 국가인권위는 병원장의 업무상 과실치사 혐의 등을 중대범죄수사청에 고발했다
- 경찰은 고발 자료를 기존 사건에 병합해 병원장 등의 과실 여부를 수사할 방침이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천의 한 정신의료기관에서 반년 동안 환자 4명이 잇따라 숨진 사건을 경찰이 계속 수사하기로 했다.
앞서 국가인권위원회는 업무상 과실치사 등의 혐의로 이 병원의 병원장을 중대범죄수사청에 고발했다.
인천경찰청은 미추홀구 원병원 사건을 광역범죄수사대가 맡아 수사하기로 중대범죄수사청과 협의를 마쳤다고 16일 밝혔다.
경찰은 숨진 환자 1명의 유가족으로부터 고소장을 접수해 병원장 등을 수사해 왔으며 지난달 6일에는 병원을 압수수색해 진료기록 등 관련 증거자료를 확보했다.
국가인권위원회도 직권조사를 통해 병원 내 부당한 격리·강박과 인권침해 정황을 확인하고 지난달 6일 업무상 과실치사 등의 혐의로 병원장을 중수청에 고발했으며 이 사건은 서울지방중대범죄수사청에 배당됐다.
하지만 중수청은 인천경찰청이 이미 사건에 대한 수사를 진행해 오던 점 등을 고려해 경찰에 넘기기로 했다.
이 병원에서는 지난 1~6월 사이 환자 4명이 심정지나 호흡 정지 상태로 발견된 뒤 숨졌다.
경찰은 중대범죄수사청에서 넘겨받은 고발장 등 자료를 검토한 뒤 기존 사건에 병합해 수사를 이어갈 방침이다.
hjk01@newspim.com