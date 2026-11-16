한화금융, 뉴욕서 'PLUS NY 2026' 개최…차세대 금융인재 육성

AI 핵심 요약beta
- 한화금융은 13일 미국 뉴욕에서 글로벌 금융 콘퍼런스를 개최했다
- 북미 대학생과 사회초년생 750여명이 금융·기술 분야를 탐색했다
- 글로벌 금융·기술기업 리더들이 미래 금융인 역량과 진로를 공유했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
월가 전문가 강연·멘토링 진행
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 한화 금융계열사(한화금융)는 지난 13일(현지시간) 미국 뉴욕 맨해튼 더 글래스하우스에서 차세대 금융인재 육성을 위한 글로벌 금융 콘퍼런스 'PLUS NY 2026'을 개최했다고 16일 밝혔다.
PLUS NY는 2023년 시작해 올해로 4회째를 맞았다. 이번 행사에는 북미 지역 대학(원)생과 사회초년생 750여명이 참석해 금융·기술 분야 전문가들의 경험을 듣고 진로를 탐색했다.
행사는 인공지능(AI)을 비롯한 기술혁신과 금융산업의 구조적 변화 속에서 미래 금융인에게 필요한 역량과 경쟁력을 조명하는 데 초점을 맞췄다. 올해는 84개 대학의 학생들이 지원했으며, 지원자 중 금융 전공자는 37%, 이공계 전공자는 22%를 차지했다.
콘퍼런스에서는 변화하는 금융 환경에서의 커리어 설계, 미래 금융 전문가의 역량, 투자와 가치 창출, AI 시대의 차별화된 경쟁력 등을 주제로 세션이 진행됐다.
모건스탠리와 골드만삭스, 블랙스톤, 굿워터캐피탈, 베슬에이아이, 티오리 등 글로벌 금융사·투자회사·기술기업의 현직 리더들이 연사로 참여했다. 이들은 각자의 경험을 바탕으로 금융산업의 변화와 새로운 기회, 미래 금융인에게 필요한 역량을 공유했다.
참가자들의 진로 탐색을 돕는 커리어 멘토링과 커리어 페어도 운영됐다. 멘토링에서는 현직 리더들이 AI 시대의 취업과 경력 개발에 관한 조언을 제공했다.
커리어 페어에서는 한화금융을 비롯해 투자은행(IB), 사모펀드(PE), 벤처캐피털(VC), 스타트업 분야 전문가들이 산업과 기업 정보를 공유했다. 이력서 첨삭 등 맞춤형 컨설팅을 통해 참가자들의 진로 설계도 지원했다.
현장에 마련된 한화금융 라운지에는 커리어와 문화, 스포츠를 주제로 한 체험 공간을 조성해 한화금융의 사업과 PLUS 브랜드를 소개했다.
PLUS NY 관계자는 "AI와 기술혁신으로 금융산업이 빠르게 변화하는 가운데 이번 행사가 차세대 인재들이 산업의 새로운 기회를 살펴보고 글로벌 전문가들과 교류하며 미래 커리어에 대한 시야를 넓히는 계기가 됐기를 바란다"고 말했다.
한편 한화금융은 글로벌 인턴십 프로그램(GIP)을 통해 실무 경험을 제공하고, 글로벌 멘토십 캠프(GMC)를 통해 금융업계 리더·투자 전문가와 차세대 인재 간 교류를 지원하고 있다. 샌프란시스코에서는 투자·창업·기술 분야 인재와 전문가들이 교류하는 레지던시 운영도 계획하고 있다.
yunyun@newspim.com