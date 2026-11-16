KB손해보험, 금융사 지배구조 평가 8년 연속 'A등급'

AI 핵심 요약beta
- KB손해보험은 16일 지배구조 평가에서 8년 연속 A등급을 획득했다
- 한국ESG기준원은 올해 금융회사 121곳의 지배구조를 평가했다
- KB손해보험은 이사회 운영과 내부통제에서 우수한 평가를 받았다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB손해보험은 한국ESG기준원(KCGS)이 발표한 2026년 금융회사 지배구조 평가에서 8년 연속 A등급을 획득했다고 16일 밝혔다.
한국ESG기준원은 올해 상장사 55개사와 비상장사 66개사 등 금융회사 121개사를 대상으로 지배구조 평가를 실시했다. 특히 기후리스크를 비롯한 ESG 중대 사안에 대한 이사회 차원의 검토, 관련 전략의 이행·점검, 경영진의 성과·책무 연계 등 실질적인 운영 역량에 대한 평가를 강화했다.
이번 평가에서는 강화된 기준에 따라 기존 상위권 기업들의 관련 항목 점수가 하락하는 등 평가점수 분포에도 변화가 나타났다. KB손해보험은 이러한 가운데 A등급을 유지했다고 설명했다.
KB손해보험은 이사회 운영과 보수위원회, 내부통제 등 주요 항목에서 우수한 점수를 받았다. 정기적인 이사회 개최를 통한 경영 감독 기능 강화, 사외이사 중심의 보수위원회 운영을 통한 의사결정 독립성 확보, 지속적인 내부통제 점검 노력 등이 긍정적으로 평가됐다.
KB손해보험 관계자는 "이번 평가 결과는 이사회와 주요 위원회를 중심으로 지배구조의 실효성을 높이기 위해 노력해 온 결과"라며 "앞으로도 주요 ESG 리스크에 대한 점검과 후속 관리를 강화해 투명하고 책임 있는 경영을 이어가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com