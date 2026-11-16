엔비디아發 불확실성 확산…코스피·코스닥 2~3% '급락'

AI 핵심 요약beta
- 16일 외국인 대규모 매도로 코스피와 코스닥이 장중 급락했다
- 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대형주가 약세를 보였다
- 엔비디아 경영 불확실성이 재부각되며 투자심리가 위축된 것으로 알려졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
삼성전자 2.8%·SK하이닉스 4.5%↓
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 16일 상승 출발했던 국내 증시가 외국인의 대규모 매도세에 밀려 장중 낙폭을 확대하고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대형주를 비롯해 코스닥 시가총액 상위 종목 대부분이 약세를 보이고 있다.
한국거래소에 따르면 이날 오전 11시 10분 기준 코스피는 전 거래일보다 121.77포인트(2.30%) 내린 5168.76을 기록하고 있다. 코스닥지수는 24.82포인트(3.55%) 하락한 674.84에 거래되고 있다.
이날 코스피는 전 거래일보다 14.87포인트(0.28%) 오른 5305.40에 출발했다. 코스닥 역시 6.22포인트(0.89%) 상승한 705.88에 개장했다. 그러나 장 초반 두 지수 모두 하락 전환한 뒤 시간이 흐를수록 낙폭을 키우는 모습이다.
지수 하락을 주도하는 것은 외국인의 대규모 매도세다. 유가증권시장에서 외국인은 1조1566억원을 순매도하고 있다. 개인이 8889억원, 기관이 984억원을 각각 순매수하며 매물을 받아내고 있지만 지수 하락을 막기에는 역부족인 상황이다.
코스닥에서도 외국인과 기관이 동반 매도에 나섰다. 외국인은 2536억원, 기관은 736억원을 각각 순매도하고 있다. 반면 개인은 3465억원을 순매수하며 저가매수에 나서는 모습이다.
시가총액 상위 종목에서는 반도체 대형주의 약세가 두드러진다. 삼성전자는 전 거래일보다 5750원(2.79%) 하락한 20만250원에 거래되고 있다. SK하이닉스는 5만5000원(4.52%) 내린 116만1000원을 기록하고 있다.
삼성전자우(-3.40%)와 SK스퀘어(-7.28%)도 큰 폭으로 하락하고 있다. 특히 삼성전기는 6.14% 급락하며 반도체 관련주 전반에 매도세가 확산하는 모습이다.
이 밖에 LG에너지솔루션(-2.16%)과 현대차(-1.30%), 삼성물산(-1.05%), 삼성SDI(-1.78%) 등도 약세다. 반면 삼성생명(0.99%)과 KB금융(0.25%)은 상승세를 유지하고 있다.
코스닥 시장에서는 반도체 장비주와 2차전지 관련주를 중심으로 낙폭이 확대되고 있다. 시가총액 상위 종목인 알테오젠은 1.82% 하락한 17만3000원에 거래되고 있다.
에코프로(-2.48%)와 에코프로비엠(-3.74%)도 동반 하락하고 있다. 특히 심텍은 9.86% 급락한 11만2500원을 기록하고 있으며 주성엔지니어링(-7.88%)과 이오테크닉스(-6.99%), 원익IPS(-6.44%) 등 반도체 관련주도 큰 폭으로 떨어지고 있다.
삼천당제약(-5.98%)과 리노공업(-2.91%), 레인보우로보틱스(-0.28%)도 약세를 보이고 있다. 반면 HLB는 0.70% 상승하며 상대적으로 견조한 흐름을 나타내고 있다.
시장에서는 장 초반 젠슨 황 엔비디아 전 최고경영자(CEO)의 복귀 추진 소식이 전해지면서 투자심리가 일부 회복될 것으로 전망했다. 황 전 CEO가 측근들과 CEO 복귀를 논의하고 실리콘밸리 인사들이 백악관의 지지를 확보하기 위한 움직임에 나섰다는 보도가 나오면서 엔비디아의 리더십 공백이 예상보다 빠르게 해소될 수 있다는 기대가 반영된 것으로 풀이된다.
다만 황 전 CEO의 복귀가 쉽지 않을 것이란 전망이 잇따르면서 상승 폭을 반납했다. 미국 정부에서 엔비디아가 외부 인사를 새 CEO로 영입해야 한다는 목소리가 나온 데다 월가에서도 황 전 CEO의 복귀 가능성에 회의적인 평가가 제기됐다. 불륜 스캔들에서 촉발된 논란이 대중국 반도체 수출과 국가안보 문제로 확산한 만큼 엔비디아의 경영 불확실성이 단기간에 해소되기 어렵다는 우려가 다시 투자심리를 압박한 것으로 보인다.
강진혁 신한투자증권 연구원은 "코스피는 매크로 부담과 엔비디아 리스크 등 AI 악재가 이어지며 방어주로 순환매 되고 있다"며 "코스닥도 소부장, 바이오 대형주 낙폭 확대에 670선까지 후퇴하고 있다"고 분석했다.
plum@newspim.com