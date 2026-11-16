中증시 시총 2경원 돌파, 첨단기술주 위주 체질 변화

AI 핵심 요약beta
- 15일 중국 A주 시가총액이 100조 위안을 넘어섰다
- AI·반도체 등 신경제 기업이 증시 핵심 축으로 부상했다
- 직접금융과 장기 기관투자자, 주주 환원이 확대되는 추세다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
약 5500 상장사중 신경제 기업이 절반으로 증가
[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 중국 증시가 경제 규모 확대와 산업구조 고도화에 힘입어 새로운 전환기를 맞고 있다. 과거 제조업과 부동산, 금융업 중심이던 상장기업 구성이 인공지능(AI)과 반도체, 첨단 제조업 등 신경제 분야로 빠르게 이동하면서 증시 체질도 바뀌고 있다.
15일 제일재경은 중국 증권감독관리위원회의 발표 자료를 인용, 중국 A주 증시가 단순한 자금 조달 시장을 넘어 중국의 산업 경쟁력과 기술 혁신을 반영하는 진정한 자본시장으로 진화하고 있다는 분석을 내놨다.
제일재경 보도에 따르면 상하이·선전·베이징 증시를 아우르는 A주 시장의 시가총액은 최근 100조 위안(약 2경원)을 넘어섰다. 채권시장 규모도 210조 위안을 웃돈다. 중국 주식 투자자는 2억명, 펀드 투자자는 8억 명으로 불어났다.
상품·금융 분야 선물과 옵션 상품은 170여 종으로 확대돼 국민경제의 주요 산업을 대부분 포괄하고 있다. 중국 경제의 성장과 금융시장 규모 확대가 맞물리면서 자본시장의 영향력도 커진 것이다.
가장 두드러진 변화는 상장기업의 산업 구성이다. A주 상장기업 5500여 곳 가운데 신경제 분야 기업이 차지하는 비중은 기업 수와 매출, 시가총액 모두 절반을 넘어섰다.
과거 중국 증시가 국유은행과 에너지, 부동산 관련 기업의 영향력이 큰 시장이었다면 이제는 첨단기술과 신산업 기업들이 시장의 핵심 축으로 부상하고 있다. 중국 정부가 추진하는 기술 자립과 산업 고도화가 증시에도 반영되고 있는 셈이다.
자본 조달 방식과 투자자 구성도 달라지고 있다. 올해 1~9월 사회융자 증가분에서 주식과 채권 등 직접금융이 차지하는 비중은 50%에 육박했다. 은행 대출에 의존하던 기업 자금 조달 구조가 자본시장 중심으로 다변화되고 있다는 의미다.
2024년 이후 사회보장기금과 보험사, 연기금 등 장기 보유를 위주로 하는 기관 투자가들의 A주 순매수 규모도 1조5000억 위안을 넘어섰다. 단기 차익을 추구하는 개인투자자 중심에서 장기 자금의 역할을 확대하려는 정책적 변화가 나타나고 있는 것이다.
주주 환원도 강화되는 추세다. 최근 2년여간 상장기업의 배당 총액은 약 7조 위안으로 같은 기간 주식 발행을 통한 자금 조달액의 3배에 달했다. 자사주 매입과 소각도 늘고 있다. 기업의 성장과 함께 투자자에게 이익을 돌려주는 시장으로 체질을 개선하려는 움직임으로 해석된다.
외국인 투자 접근성도 확대되고 있다. 적격외국인기관투자자(QFII) 제도를 통해 40여 개국 투자자들이 중국 시장에 참여하고 있으며, 140여 종의 선물·옵션 상품도 외국인에게 개방됐다. 주식과 채권시장 간 교차 투자 제도도 지속적으로 개선되고 있다.
다만 시장 규모 확대가 안정적인 투자 환경을 보장하는 것은 아니다. 중국 증감회 우칭 주석은 지난 14일 자본시장 학술연례회의에서 시장 안정 장기 메커니즘과 인공지능의 금융시장 활용, 상장제도의 포용성, 글로벌 금융 거버넌스 등 6개 분야의 심화 연구를 제시했다.
중국 증시는 이제 경제 성장률뿐 아니라 기술 혁신의 성과와 글로벌 자본 이동, 정부의 산업정책이 복합적으로 작용하는 시장으로 바뀌고 있다.
투자자 입장에서는 시장 전체의 상승 가능성만 볼 것이 아니라 AI·반도체 등 신경제 분야의 성장성과 기업별 수익성, 배당 여력, 정책 리스크를 함께 살펴야 할것이라고 증시 전문가들은 조언한다.
시가총액 100조 위안 돌파는 중국 증시의 양적 성장을 보여주는 동시에 투자 판단의 기준도 과거와 달라져야 함을 시사한다.
[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com