여신금융협회, 제10기 대학생 신용홍보단 해단식 개최

AI 핵심 요약beta
- 여신금융협회는 14일 제10기 신용홍보단 해단식을 개최했다
- 대학생 31명과 8개 팀은 신용관리 콘텐츠를 제작해 홍보했다
- 협회는 성과를 공유하고 우수 활동 개인·팀을 시상했다
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 여신금융협회는 지난 14일 '제10기 서포크레딧(SuppoCredit) 대학생 신용홍보단' 해단식을 개최했다고 16일 밝혔다.
서포크레딧은 지원(Support)과 신용(Credit)의 합성어로, 대학생의 신용관리 이해도를 높이고 올바른 신용관리 방법을 알리기 위해 협회가 매년 운영하는 전국 단위 신용캠페인이다.
지난 7월 선발된 전국 대학생 31명, 8개 팀은 신용관리 전략과 안전한 금융생활 등 청년·사회초년생이 알아야 할 정보를 다양한 콘텐츠로 제작해 온·오프라인 채널에서 홍보했다.
특히 서울 신촌역 스타광장과 명물쉼터에서 '신용페스티벌'을 열고, 단원들이 직접 기획한 체험형 홍보부스를 운영하며 또래 대학생과 시민들에게 금융정보와 신용의 가치를 알렸다.
협회는 해단식에서 활동 성과보고회를 열고 우수팀 발표와 사례 공유, 수료증 수여, 우수 활동 개인·팀 시상 등을 진행했다.
이효택 여신금융협회 금융본부장은 "10주년을 맞이한 신용홍보단이 온·오프라인을 아우르는 다채로운 콘텐츠로 신용의 가치를 알린 노력은 성숙한 신용 문화 확산의 밑거름이 될 것"이라며 "앞으로도 일상 속에서 올바른 신용 습관을 지속해서 실천해 주길 당부한다"고 말했다.
yunyun@newspim.com