우원식 "요즘 민주당 모습 마음 아파…민주주의는 국민 삶으로 입증돼야"

AI 핵심 요약beta
- 우원식 민주당 의원은 16일 민주주의가 국민 삶 개선으로 입증돼야 한다고 강조했다
- 우 의원은 최근 민주당의 모습에 안타까움과 죄송함을 드러냈다
- 미 중간선거에서 민생 외면과 극단적 정치에 대한 심판이 나타났다고 평가했다
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"우리 정치, 소모적인 비난과 갈등에만 매몰"
[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 22대 전반기 국회의장을 역임했던 우원식 더불어민주당 의원은 16일 최근 민주당의 상황에 대해 안타까움을 드러내며 민주주의는 국민의 삶을 개선하는 것으로 입증돼야 한다고 강조했다.
우 의원은 이날 오전 국회의원회관 제2세미나실에서 열린 '성난 민심의 파도: 2026 미 중간선거가 한국 사회에 던지는 경고' 토론회에서 "요즘 민주당 모습에 마음이 아프다. 국민 보기에도 죄송스럽다"라며 이같이 밝혔다.
우 의원은 "방향은 분명한것 같다. 민주주의는 국민들의 삶으로 입증돼야 한다"며 정치가 국민의 삶에 실질적인 변화를 가져와야 한다는 점을 강조했다.
우 의원은 이번 미국 중간선거 결과에서 주목해야 할 메시지로 민생 문제와 정치적 양극화에 대한 유권자들의 반응을 꼽았다.
그는 "이번 중간선거는 첫째는 무엇보다 중요한 건 평범한 사람들의 먹고사는 문제를 이번 선거를 통해 분명하게 유권자들이 외치고 있는 것 아닌가 생각한다"고 말했다.
이어 "두번째는 전 세계 민주주의 위협하는 극단적 정치세력 양극화, 또 조롱과 분열로 가득 찬 정치적 환경에 지친 유권자들에 대한 심판"이라고 평가했다.
특히 미국 민주당의 선거 승리가 곧 민주당 자체에 대한 적극적인 지지를 의미하는 것은 아닐 수 있다고 진단했다.
우 의원은 "이 선거 결과를 놓고 민주당 압승은 분명한데 지지는 높지 않다"며 "민주당을 지지했다기보다 공화당 정치에 반대했다는 의미가 더 강한 게 아닌가"라고 말했다.
우 의원은 극단적인 진영 대결과 상대에 대한 조롱·배제가 이어지는 정치 환경을 지적하면서, 유권자들이 거창한 구호보다 주거비와 의료비 부담을 덜어주는 구체적인 생활정치를 선택했다고 해석했다.
그는 "우리 정치 역시 국민 일상과 동떨어진 채 서로에 대한 소모적인 비난과 갈등에만 매몰돼 있다"며 "성난 민심의 파도는 국민의 삶을 외면하는 정치를 결코 기다려주지 않는다. 국민의 고단한 하루를 직시하고 절박하게 응답해야 할 시간"이라고 했다.
이날 토론회는 2026년 미국 중간선거에서 드러난 민심의 변화와 경제·양극화 문제를 분석하고, 이를 바탕으로 한국 정치의 방향과 과제를 논의하기 위해 마련됐다.
chogiza@newspim.com