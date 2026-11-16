컴투스 'SWC2026' 월드 파이널 성료...중국 TARS 우승

AI 핵심 요약beta
- 컴투스는 14일 서울 KBS아레나에서 SWC2026 월드 파이널을 개최했다
- 중국 TARS가 결승에서 ZEZAS를 4대 0으로 꺾고 우승했다
- TARS는 2022년에 이어 두 번째 챔피언 타이틀을 차지했다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 컴투스가 개최한 모바일게임 '서머너즈 워'의 글로벌 e스포츠 대회 'SWC2026' 월드 파이널이 14일 서울 KBS아레나에서 열렸다. 중국의 TARS가 결승에서 ZEZAS를 4대 0으로 꺾고 우승을 차지했다. TARS는 2022년에 이어 두 번째 챔피언 타이틀을 획득했다.
이번 대회는 2017년 미국 로스앤젤레스에서 첫 월드 파이널을 개최한 이후 12년 만에 한국에서 열렸다. 한국의 SKIT과 BEAT.D를 포함해 세계 각지 예선을 통과한 최정예 선수 12명이 참가했다. 준우승은 ZEZAS, 공동 3위는 GLE와 SAPPYYY가 차지했다.
'SWC'는 2017년 '서머너즈 워'에 도입된 실시간 대전 콘텐츠 '월드 아레나'를 기반으로 시작됐다. 이후 LA, 서울, 파리, 방콕, 도쿄 등 세계 주요 도시에서 대회를 개최해왔다.
이번 월드 파이널은 높은 관심을 모았다. 티켓이 전석 매진됐으며 악천후에도 많은 관객이 현장을 찾았다. 관객들은 경기마다 열띤 응원을 보냈고 승부 예측과 응원 이벤트에 참여했다.
온라인 생중계도 활발했다. 한국어, 영어, 일본어, 프랑스어 등 12개 언어로 전 세계에 중계됐다. 글로벌 시청자들은 실시간 댓글로 선수들을 응원하며 지역과 언어를 넘어 축제를 함께 즐겼다.
올해 'SWC2026'은 중국 시안, 캐나다 토론토, 독일 함부르크, 태국 방콕 등에서 오프라인 지역 본선을 개최했다.
origin@newspim.com