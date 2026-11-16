지난해 가구 주택소유율 57.6% '역대 최고'…30세 미만만 뒷걸음질

AI 핵심 요약beta
- 지난해 전국 주택소유율은 57.6%로 통계 작성 이후 최고를 기록했다.
- 30세 미만 가구 주택소유율은 9.0%로 유일하게 하락했다.
- 서울 주택소유율은 48.3%로 최저였고 자산 격차는 52배로 벌어졌다.
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30세 미만 유주택 가구 4년째 감소
주택자산 상·하위 10% 격차 52배
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 지난해 전국 가구의 주택소유율이 57.6%로 집계돼 2015년 통계 작성 이후 가장 높았다. 가구주가 30세 미만인 가구의 주택소유율은 9.0%로, 연령대 가운데 유일하게 하락했다.
16일 국가데이터처가 발표한 '2025년 주택소유통계'에 따르면 지난해 11월 1일 기준 전국 일반가구 2249만5000가구 가운데 주택을 소유한 가구는 1296만5000가구였다.
전년보다 28만1000가구(2.2%) 늘면서 주택소유율은 0.7%포인트(p) 올랐다. 무주택 가구는 953만가구로 전년보다 8만가구 줄었다.
◆ 30세 미만 유주택 1만2000가구 감소…1인 가구 소유율 4.7%
가구주가 30세 미만인 가구의 주택소유율은 2024년 9.4%에서 지난해 9.0%로 0.4%p 떨어졌다. 이 연령대의 전체 가구 수가 3.3% 줄어드는 동안 주택을 소유한 가구 수는 7.1% 감소했다. 주택을 소유한 30세 미만 가구는 15만5000가구로 2021년 21만7000가구를 기록한 뒤 4년 연속 줄었다.
가구주 연령별 주택소유율은 30세 이상 모든 연령대에서는 증가했다. 30대는 36.1%, 40대는 60.9%, 50대는 65.9%였다. 소유율이 가장 높은 70대(71.2%)와 30세 미만 가구의 격차는 2024년 61.6%p에서 지난해 62.2%p로 벌어졌다.
1인 가구에서는 30대도 주택소유율이 하락했다. 30세 미만 1인 가구의 주택소유율은 4.7%, 30대는 18.4%로 각각 0.3%p 떨어졌다. 전체 1인 가구의 주택소유율은 32.9%로 0.9%p 상승했다.
◆ 서울 가구 절반 이상 무주택...주택자산 상·하위 52배
국가데이터처는 "가구의 주택소유율이 모든 지역에서 증가했다"고 설명했다. 인천과 세종이 각각 1.1%p 올라 상승 폭이 가장 컸다.
소유율은 전남이 64.4%로 가장 높았고 울산(64.2%)과 경남(64.1%)이 뒤를 이었다. 서울은 48.3%로 전국에서 가장 낮았다. 서울의 무주택 가구는 216만9000가구로 전체의 51.7%였다.
전국에서 주택을 1건만 소유한 가구는 959만2000가구로 주택 소유 가구의 74.0%였다. 2건 이상 소유한 가구는 337만4000가구로 1년 전보다 7만가구 늘었다. 전체 주택 소유 가구에서 차지하는 비중은 전년과 같은 26.0%였다.
주택 소유 가구의 평균 주택 자산가액은 3억6300만원으로 전년보다 3000만원 올랐다. 상위 10%의 평균은 13억4000만원에서 15억6000만원으로 상승했고, 하위 10%는 두 해 모두 3000만원으로 집계됐다. 공표된 평균 가액을 기준으로 상·하위 격차는 약 44.7배에서 52배로 벌어졌다.
주택 자산가액이 12억원을 넘는 가구는 48만5000가구에서 64만1000가구로 늘었다. 전체 주택 소유 가구에서 차지하는 비중도 3.8%에서 4.9%로 높아졌다. 자산가액은 올해 1월 1일 기준 공시가격으로 산정했으며 공동 소유 주택은 각 가구의 지분을 반영했다.
◆ 개인 주택 소유자 33만명 늘어...무주택자 79만명 주택 취득
개인 기준으로는 주택 소유자가 1630만6000명으로 전년보다 33만명(2.1%) 늘었다. 이들이 보유한 주택은 1734만호로 전체 주택의 85.9%였다. 여성 소유자는 759만명으로, 전체 주택 소유자 중 여성 비중은 46.6%로 1년 전보다 0.2%p 높아졌다.
주택을 2건 이상 보유한 사람은 242만1000명으로 전년보다 4만4000명 늘었다. 전체 주택 소유자 중 비중은 14.8%로 0.1%p 낮아졌다. 지역별로는 제주가 19.9%로 가장 높았고 충남(17.4%)과 강원(17.2%)이 뒤를 이었다.
2024년과 2025년 인구주택총조사에 모두 포함된 내국인을 비교한 결과, 2024년 무주택자 가운데 79만1000명이 이듬해 주택을 소유하게 됐다. 이 중 77만4000명(97.9%)은 주택을 1건 취득했다. 같은 기간 주택을 보유했다가 무주택자가 된 사람은 35만1000명으로 집계됐다.
jongwon3454@newspim.com