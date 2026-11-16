中 10월 생산·수출 호조, 내수 부진·투자 위축

AI 핵심 요약beta
- 중국 국가통계국은 16일 10월 산업생산과 수출 호조를 발표했다
- 첨단·장비 제조업이 성장 견인했지만 소비와 투자는 부진했다
- 10월 수출입은 31.2% 늘었고 부동산 침체는 이어졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 중국 경제가 10월 산업생산과 수출 호조에 힘입어 완만한 성장세를 이어갔다. 특히 첨단 제조업과 장비 제조업이 산업생산을 견인하고 수출 증가율도 30%를 웃돌았다. 반면 소비 회복은 더디고 부동산 침체와 민간투자 감소가 지속되는 등 내수는 여전히 부진한 모습을 나타냈다.
16일 중국 국가통계국에 따르면 10월 중국의 규모 이상 공업 부가가치는 전년 동월 대비 4.8% 증가했다. 제조업이 5.4% 성장하며 전체 산업생산을 뒷받침했다. 특히 장비 제조업과 첨단기술 제조업 증가율은 각각 10.6%, 17.6%로 전체 공업 증가율을 크게 웃돌았다.
신산업 분야의 성장세도 두드러졌다. 3D프린터 생산량은 전년 동월 대비 85.9% 급증했고 리튬이온 배터리와 산업용 로봇도 각각 30%, 26% 증가했다. 중국의 산업구조가 전통 제조업에서 첨단 기술과 고부가가치 산업 중심으로 전환되고 있음을 보여주는 대목이다. 1~10월 공업 부가가치 증가율은 5.3%를 기록했다.
서비스업도 안정적인 성장세를 유지했다. 10월 서비스업 생산지수는 전년 동월 대비 4.6% 상승했다. 임대·비즈니스 서비스업과 정보전송·소프트웨어·정보기술 서비스업은 각각 9.3%, 9.2% 증가해 현대 서비스업의 성장세가 두드러졌다.
다만 소비는 계속 부진한 모습이다. 10월 한 달 소매판매 증가율은 0.4%로 둔화돼 내수 회복이 여전히 취약한 것으로 나타났다. 1~10월 사회소비재 소매판매 총액은 41조6464억위안으로 전년 동기 대비 1% 증가하는 데 그쳤다.
투자 회복세는 한층 저조한 상황이다. 1~10월 고정자산투자는 36조4824억위안으로 전년 동기 대비 8.1% 감소했다. 부동산 개발투자가 21.6% 급감했고 민간투자도 11.4% 줄었다.
제조업 투자와 인프라 투자 역시 각각 2.9%, 5.1% 감소했다. 반면 지식재산권 관련 투자는 9.2%, 첨단기술 산업 투자는 4% 증가해 투자 분야에서도 산업구조 전환이 진행되고 있음을 보여줬다.
부동산 시장에서는 신규 주택 판매면적이 13.7%, 판매액이 14.3% 감소했다. 다만 중고주택 거래 온라인 계약면적은 11.4% 증가해 신규 주택 시장과 차이를 보였다.
10월 수출입 총액은 4조8683억위안으로 전년 동월 대비 31.2% 증가했다. 수출은 28.7%, 수입은 34.7% 늘었다. 1~10월 누적 수출입은 44조8100억위안으로 20% 증가했다.
고용과 물가는 비교적 안정적이었다. 10월 도시 실업률은 5.1%로 전월보다 0.1%포인트 하락했다. 소비자물가지수(CPI)는 전년 동월 대비 0.7% 상승했으며, 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI는 0.8% 올랐다. 공산품 출고가격(PPI)은 5.7% 상승해 전월보다 상승폭이 0.7%포인트 확대됐다.
국가통계국은 10월 경제가 전반적으로 안정적인 가운데 성장동력이 신산업 중심으로 전환되고 있다고 평가했다. 다만 국제 환경의 불확실성과 국내 공급 과잉 및 수요 부족, 일부 기업의 경영난 등이 여전히 경제 회복의 걸림돌이라고 지적했다.
[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com