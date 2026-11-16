"中企, 인건비 아닌 구인난에 외국인 고용...최소 3년 이상 근속해야"

AI 핵심 요약beta
- 중기중앙회가 16일 외국인 근로자 고용 실태를 조사했다
- 중소기업 83.6%는 내국인 구인난을 주요 고용 사유로 꼽았다
- 외국인 생산성은 초기 41.1%로 인건비와 숙식비 부담도 커졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
중기중앙회, '2026년 외국인력 고용 관련 종합애로 실태조사' 결과 발표
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 내국인 구인난(83.6%)이 외국인 근로자를 고용하는 주요 사유로 나타났고, 인건비 절감(13.4% → 4.5%) 응답은 작년보다 상당히 감소한 것으로 조사됐다.
16일 중소기업중앙회의 '2026년 외국인력 고용 관련 종합애로 실태조사' 결과에 따르면 국내 중소기업은 외국인 근로자를 고용하기 위해 높은 인건비와 숙식비를 부담하지만, 외국인 근로자의 생산성은 내국인 근로자 대비 절반에도 미치지 못하는 것으로 확인됐다.
외국인 근로자 1인당 평균 인건비는 265.6만원(급여 218.1만원, 잔업수당 42.7만원, 부대비용 4.7만원)으로 확인됐으며, 숙식비(42.6만원) 포함 시 308.2만원(작년 292.8만원)으로 나타났다.
또한, 외국인 근로자 급여는 꾸준히 증가하고 있으며, 60.6% 업체가 외국인 근로자의 인건비가 내국인 수준 이상이라고 응답했다.
반면, 동일조건의 내국인 근로자 생산성을 100%로 가정했을 때, 외국인 근로자의 생산성은 입국 초기 41.1%(3개월 미만)의 생산성만을 보이고 1년 미만의 생산성도 68.1%에 불과한 것으로 파악되었다.
이에 따라 사업주는 외국인 근로자가 업무 이해도를 제고하고 회사생활에 충분히 적응할 수 있도록 적정 수습 기간을 평균 4.3개월로 답했다.
사업주의 외국인 근로자 관리 시 주요 애로사항은 의사소통(낮은 한국어 수준)(60.2%), 인건비 부담'(28.2%), 잦은 사업장 변경 요구(26.1%) 순으로 나타났다.
사업주는 최초 사업장 적정 근무 기간을 통해 외국인 근로자의 생산성을 확보하고 고숙련 직무에 배치할 의향이 많은 것으로 응답했다. 중소기업 92.1%가 입국 후 적정 근무 기간을 '3년 이상'(3년 초과 70.3% + 3년 21.8%)으로 답하며, 내국인 근로자와 상응하는 생산성 형성이 중요함을 확인할 수 있다.
양옥석 중기중앙회 인력정책본부장은 "중소기업은 인건비 절감이 아닌 내국인 구인난에 대응하기 위해 외국인 근로자를 고용하고 있으나, 초기 낮은 생산성과 고용비용 부담을 안고 있는 것을 확인할 수 있었다"면서 "외국인 근로자가 입국 후에 숙련된 기술을 익히고 내국인 수준의 생산성을 가질 수 있도록 외국인 고용허가제도가 안정적으로 운영되길 희망한다"고 밝혔다.
tack@newspim.com