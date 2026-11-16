신규 원전 공론화 25일 첫 공개토론…건설 규모·비중 결정은 '숙제'

AI 핵심 요약beta
- 위원회는 16일 신규 원전 건설 공론화를 위한 공개토론회 개최를 밝혔다.
- 공개토론회는 25일 열리며 원전의 미래 역할과 전력수급 방안을 논의한다.
- 위원회는 숙의토론회를 거쳐 12월 중 신규 원전 관련 최종 권고안을 제출할 계획이다
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공개토론 후 12월 중 정부에 최종 권고안 제출
12차 전기본 원전 규모·발전 비중 결정은 미정
국민 1만5000명 조사…참여단 300명 선발
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 정부가 오는 25일 신규 원자력발전소 건설에 대한 공론화를 위해 공개토론회를 개최한다. 다만 신규 원전 규모를 제12차 전력수급기본계획에 어느 수준까지 반영할지는 여전히 과제로 남아 있다.
전력수급기본계획을 위한 원전 공론화위원회(이하 위원회)는 오는 25일 서울 정동1928아트센터에서 원전 공론화를 위한 공개토론회를 개최한다고 16일 밝혔다.
◆ 25일 원전 공론화 토론회 개최…12월 중 최종 권고안 제출
이번 토론회는 '미래 전력수급에서 우리 사회가 고려해야 할 사항은 무엇인가'와 '미래 우리 사회에서 원전의 역할은 무엇인가' 등 2개 의제로 나눠 진행된다.
토론회는 원전 감축 측과 확대 측 전문위원이 각각 입장을 설명하고 상호 토론을 진행한다. 이후 현장과 유튜브를 통해 접수한 국민 질문에도 답변할 예정이다. 사회는 중립 측 위원이 맡는다.
참석 신청은 오는 17일부터 23일까지 공식 누리집을 통해 받는다. 신청자가 많을 경우 추첨을 통해 참석자를 선정할 예정이다. 주요 참석자로는 김성환 기후에너지환경부 장관과 은재호 공론화위원장, 위원회 위원 등이 참석한다.
이어 다음 달 11~13일에는 시민참여단이 참여하는 숙의토론회가 열린다. 시민참여단은 10명 안팎으로 분임을 구성해 토의하고, 분임별 대표 질문을 전문위원에게 전달하는 방식으로 의견을 모은다.
위원회는 숙의토론회 결과를 바탕으로 오는 12월 중 정부에 최종 권고안을 제출할 계획이다.
한편 위원회는 이날 낮 12시 공식 누리집을 개설했다. 공론화 진행 상황을 국민에게 공개하고, 시민참여단을 비롯한 국민들의 다양한 의견을 수렴하기 위해서다.
◆ 이번 토론회서 원전 공론화 의제 논의…전력수급계획 반영은 '숙제'
다만 이번 공론화에서 원전의 구체적인 건설 규모와 비중을 어느 수준까지 결정할지는 여전히 과제로 남아 있다.
원전의 역할과 발전원별 비중을 논의하지만, 이를 제12차 전력수급기본계획에 어떻게 반영할지는 아직 정해지지 않았기 때문이다.
위원회 관계자에 따르면 이번 공론화는 전체 전력수급에서 원전이 차지할 비중 등을 의제로 다룰 예정이다. 다만 시민참여단에 구체적인 원전 비중을 수치로 물을지, 확대·축소 등 방향성을 중심으로 의견을 받을지는 확정되지 않았다.
위원회 관계자는 "원전 비중에 대한 질문 방식을 놓고 논의가 진행 중"이라고 언급했다. 공론화 결과를 토대로 실제 원전이나 소형모듈원자로(SMR) 건설 등 구체적인 방안을 마련하는 것은 기후부의 몫이라는 설명이다.
시민참여단 구성도 진행 중이다. 위원회는 전국 국민을 대상으로 1만5000명이 넘는 기초조사를 마쳤으며, 성별과 연령, 지역 등을 고려해 국민을 대표할 300명을 선발할 예정이다.
이 사안에 능통한 원전업계 관계자는 제12차 전기본 위원회가 공론화 결과를 반영할 것으로 보면서도, 구체적인 수치가 제시되지 않을 경우 실제 계획에 어떻게 반영할지는 불분명하다고 지적했다.
이어 원전업계 관계자는 "(원자력발전소 비중)을 어떻게 반영할지는 아마 정부나 기업에서 고민을 할 것"이라며 공론화 결과와 실제 전력수급계획을 연결하는 과정이 향후 과제로 남을 것으로 내다봤다.
gkdud9387@newspim.com