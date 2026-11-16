보험개발원, 아시아보험포럼서 기후·AI 기반 위험평가 방안 공유

AI 핵심 요약beta
- 보험개발원은 12일부터 이틀간 태국 포럼에서 대응 사례를 발표했다
- 포럼에서는 건강보험·의료비 인플레이션 등 성장 방안을 논의했다
- 보험개발원은 기후·IoT·AI 기반 위험평가 방법론을 소개했다
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 보험개발원은 지난 12일부터 이틀간 태국 방콕에서 열린 '2026 아시아 보험정보 및 요율산출 포럼(IIRFA)'에 참석해 손해보험 시장 현안과 기후·기술 기반 대응 사례를 발표했다고 16일 밝혔다.
IIRFA는 아시아 보험요율산출기관 간 정보 교환과 현안 공유를 위해 보험개발원이 2012년 처음 개최한 포럼이다.
이번 포럼에서는 건강보험과 의료비 인플레이션, 디지털 혁신, 기후 리스크 대응 등 3개 핵심 세션을 중심으로 보험산업의 지속가능한 성장을 위한 방안을 논의했다.
보험개발원은 디지털 혁신 세션에서 '전환기의 손해보험 시장'을 주제로 최근 일반손해보험 시장 현황과 기후리스크·신기술 기반 위험평가 체계를 소개했다.
구체적으로 기후위험에 대응하는 지수형 보험상품 개발 사례와 사물인터넷(IoT)을 활용한 사전 예방형 위험관리 동향을 공유했다. IoT 기반 위험관리는 사업장 설비에 센서를 부착해 누전·화재 등의 위험 징후를 실시간으로 탐지하고 선제적인 대응을 지원하는 방식이다.
공공·보험데이터와 인공지능(AI)을 결합한 새로운 위험평가 방법론도 제시했다. 업종 등 전통적인 보험료 산정 요소에 더해 위치 기반 공공정보와 보험통계를 활용하고, 머신러닝 등 AI 기술로 위험도를 예측하는 기법이다.
yunyun@newspim.com