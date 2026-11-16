하나카드, '키움증권 하나카드' 출시…증권계좌로 월 최대 8만원 캐시백

AI 핵심 요약beta
- 하나카드는 16일 키움증권과 캐시백을 투자계좌로 지급하는 카드를 출시했다
- 해외·온라인과 오프라인 결제로 월 최대 8만원 캐시백을 제공한다
- 16일부터 내년 2월 28일까지 발급 고객에게 추가 캐시백 혜택을 제공한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
출시 기념 더블캐시백
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 하나카드는 키움증권과 함께 카드 결제로 쌓은 캐시백을 증권계좌로 지급하는 '키움증권 하나카드'를 출시했다고 16일 밝혔다.
이번 상품은 '쓸수록 커지는 시드머니'를 콘셉트로 기획한 제휴 신용카드다. 일상에서 결제한 금액에 따라 캐시백을 적립하고, 이를 지정된 키움증권 계좌로 지급해 투자 재원으로 활용할 수 있도록 설계했다.
지급된 캐시백은 고객이 자유롭게 사용할 수 있다. 키움증권의 소수점 매매 서비스를 신청해 투자하거나 전액 현금으로 인출할 수 있다.
혜택은 이용 영역별로 나뉜다. 해외·온라인 결제는 월 이용금액 30만원 이상부터 구간에 따라 최대 5만원, 오프라인 결제는 월 이용금액 30만원 이상부터 구간에 따라 최대 3만원의 캐시백을 제공한다. 두 영역은 각각 적용되며, 모두 최고 구간을 충족하면 월 최대 8만원을 받을 수 있다.
출시 기념 이벤트도 진행한다. 카드를 발급받고 처음 이용한 고객에게 연회비 상당액인 2만원을 캐시백으로 제공한다. 이벤트 기간 중 카드를 발급받고 이용하면 발급월과 다음 달 두 달간 구간별 캐시백을 2배로 지급한다. 월 최대 16만원씩 총 32만원을 받을 수 있다.
이벤트 기간은 이날부터 내년 2월 28일까지다. 세부 조건은 키움증권 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.
하나카드 관계자는 "고객이 평소 사용하던 결제 방식 그대로 혜택이 쌓이도록 설계한 상품"이라며 "제휴사 고객 특성을 상품 구조에 반영하고 카드 혜택을 주식투자로 자연스럽게 연결해 실질적인 혜택을 제공하겠다"고 말했다.
카드 신청은 키움증권 앱에서만 가능하다. 자세한 혜택과 이벤트 내용은 하나카드 홈페이지에서도 확인할 수 있다.
yunyun@newspim.com