효성중공업, SKT AI 데이터센터에 전력설비 공급…800V 직류배전 실증

AI 핵심 요약beta
- 효성중공업과 SK텔레콤은 16일 AI 데이터센터 전력설비 협약을 체결했다
- 양사는 345kV 변전소 설비 공급체계 구축과 운영 협력에 나선다
- 800V 직류배전과 반도체 변압기 기술을 공동 검토하고 실증한다
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[서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 효성중공업이 SK텔레콤과 AI 데이터센터 핵심 전력설비 공급체계를 구축하고 차세대 전력기술 실증에 나선다.
효성중공업은 16일 서울 중구 SKT타워에서 SK텔레콤과 'AI 데이터센터 구축을 위한 전략적 파트너십 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다. 협약식에는 우태희 효성중공업 대표이사와 정재헌 SK텔레콤 대표이사 등이 참석했다.
양사는 핵심 전력설비 공급체계 구축, 차세대 전력변환 기술 공동 검토·실증, 변전소 운영·유지보수, 데이터센터 구축 및 신규 사업 발굴 등에 협력한다.
효성중공업은 SK텔레콤의 AI 데이터센터용 345kV 변전소에 핵심 전력설비를 공급하기로 했다. 345kV 변전소는 초고압 송전망에서 데이터센터에 필요한 대용량 전력을 확보하는 인프라다. 양사는 설비 생산·납품 일정을 사전에 조율해 안정적인 공급체계를 마련할 계획이다.
이와 함께 800V 직류배전과 반도체 변압기(SST) 등 차세대 전력기술도 공동으로 검토·실증한다. 효성중공업이 개발 중인 800V 직류배전은 전력 변환·배전 과정에서 발생하는 손실과 설비 부담을 줄이는 기술이다. 양사는 실증을 통해 실제 데이터센터에 적용할 수 있는 상용화 기반을 마련한다.
변전설비 운영·유지보수 기술과 현장 경험을 공유하고, 효성중공업의 전력 인프라 역량과 SK텔레콤의 데이터센터 구축 경험을 결합해 국내외 신규 사업 기회도 모색한다.
우태희 대표는 "효성중공업의 전력 기술과 SK텔레콤의 데이터센터 운영 역량을 결합해 안정적인 전력 공급 기반을 마련한다는 데 의미가 있다"며 "SK텔레콤은 물론 SK그룹과도 장기적인 전략적 파트너십을 확대해 나가겠다"고 말했다.
정재헌 대표는 "핵심 전력 인프라를 안정적으로 확보하고 대규모 신규 AI 데이터센터 개발·구축 협력으로 확장하는 계기가 될 것"이라며 "AI 데이터센터 구축 경쟁력을 강화하겠다"고 밝혔다.
peoplekim@newspim.com