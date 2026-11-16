[특징주] 美 임상 3상 실패에 HLB테라퓨틱스 '하한가'

AI 핵심 요약beta
- HLB테라퓨틱스는 16일 신경영양성각막염 치료제 임상 3상 목표를 달성하지 못했다
- RGN-259 투약군과 위약군 간 4주 후 완치율에 유의미한 차이가 없었다
- 임상 결과로 신약 개발 일정과 허가 추진 계획의 불확실성이 커졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = HLB테라퓨틱스가 신경영양성각막염(NK) 치료제 후보물질의 미국 임상 3상에서 1차 평가목표를 달성하지 못했다는 소식에 16일 하한가로 직행했다.
이날 오전 10시50분 기준 코스닥 시장에서 HLB테라퓨틱스는 전 거래일 대비 29.98% 급락한 1635원에 거래되고 있다. 주가는 장 시작 이후 하한가에 머물고 있다.
HLB테라퓨틱스는 이날 미국 자회사 리젠트리(ReGenTree)가 진행한 신경영양성각막염 치료제 후보물질 'RGN-259'의 미국 임상 3상(SEER-2)에서 통계적 유의성을 확보하지 못했다고 밝혔다.
이번 임상시험의 1차 평가변수는 투약 4주 후 완치율이다. 회사가 지난 13일 임상시험수탁기관(CRO)으로부터 전달받은 결과에 따르면 RGN-259 투약군과 위약군 사이에서 통계적으로 유의미한 차이가 나타나지 않았다.
RGN-259는 HLB테라퓨틱스가 미국 시장 진출을 추진해 온 안과질환 치료제 후보물질이다. 이번 임상 결과로 신약 개발 일정과 향후 허가 추진 계획에 대한 불확실성이 커지면서 투자심리가 급격히 위축된 것으로 풀이된다.
plum@newspim.com