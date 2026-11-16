젠슨 황이 복귀한다면 엔비디아 주주에게는 호재일까

실리콘밸리 '젠슨 황 구하기' vs 베선트 "대대적 쇄신"

AI 생태계의 설계자 복귀 땐 사업 연속성 회복…신용·지배구조 개혁 측면에선 부담

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO)의 복귀 가능성이 제기되자 시장의 관심이 다시 그에게 쏠리고 있다. 하지만 그의 복귀가 주주들에게 실제 호재가 될지를 두고는 계산이 엇갈린다.

실리콘밸리는 복잡한 인공지능(AI) 생태계를 설계하고 이끌어 온 황 없이는 엔비디아의 경쟁력도 흔들릴 수 있다고 주장한다. 반면 신용과 지배구조 측면에서는 그의 퇴진이 오히려 회사의 체질을 개선할 기회라는 분석도 나온다.

파이낸셜타임스(FT)는 15일(현지시간) 황 전 CEO가 측근들과 복귀 가능성을 논의했다고 보도했다. 황 전 CEO의 복귀를 지지하는 실리콘밸리 인사들이 이른바 '워룸(war room)'을 꾸려 이사회와 백악관을 상대로 복귀를 설득하려 한다는 내용도 전했다.

반면 스콧 베선트 미국 재무장관은 같은 날 엔비디아가 차기 CEO를 외부에서 영입해야 한다며 경영진의 대대적인 쇄신을 촉구했다. 황 전 CEO의 퇴진 이후 리더십 공백과 규제 준수 논란을 동시에 수습해야 하는 상황에서 복귀론까지 불거지며 경영 불확실성이 커지는 모습이다.

엔비디아 주가는 지난주 12.7% 하락해 6주 연속 내림세를 이어갔다. 투자자들은 AI 투자 지속 가능성과 데이터센터 건설 속도뿐 아니라 황 전 CEO의 퇴진 이후 고객·공급업체 관계와 차기 경영진의 전략에도 촉각을 곤두세우고 있다. 엔비디아는 오는 17일 2027회계연도 3분기 실적을 발표할 예정이다.

도널드 트럼프 미국 대통령(좌)과 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO) [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 젠슨 황 포기 못하는 실리콘밸리…AI 생태계의 설계자이자 조정자

실리콘밸리 인사들이 황 전 CEO의 복귀를 강하게 요구하는 배경에는 그가 단순한 반도체 기업 경영자를 넘어 AI 산업 전반을 연결하는 핵심 인물이라는 인식이 자리 잡고 있다.

엔비디아는 AI 칩 공급을 넘어 데이터센터와 클라우드 사업자, AI 모델 개발사, 자본 제공업체를 아우르는 생태계를 구축해 왔다. 이 과정에서 황 전 CEO가 쌓아 온 개인적 신뢰와 협상력이 회사의 사업 확장에 중요한 역할을 했다는 평가가 나온다.

일론 머스크 테슬라 CEO는 소셜미디어 엑스(X)에서 공급망 관련 여러 거래가 정식 계약서보다 황 전 CEO와의 악수로 성사됐다는 취지로 언급했다. 황 전 CEO가 물러날 경우 일부 핵심 거래와 협력 관계가 흔들릴 수 있다는 우려다.

팀 워터러 KCM트레이드 수석 애널리스트도 황 전 CEO가 엔비디아와 사실상 동의어처럼 인식돼 왔다며, 그의 복귀가 개인적 신뢰를 바탕으로 맺어진 공급 계약과 사업 약속의 불확실성을 줄이는 데 도움이 될 수 있다고 분석했다.

주주들도 복귀 가능성을 열어둘 것을 요구하고 있다. 엔비디아 주요 주주인 브래드 거스트너 알티미터캐피털 창업자와 개빈 베이커 아트레이즈매니지먼트 창업자는 이사회에 서한을 보내 황 전 CEO의 복귀를 포함한 모든 선택지를 검토하되, 성급한 결정을 내려서는 안 된다고 촉구했다. 두 투자사의 보유 지분 가치는 6월 말 기준 약 21억3000만달러에 달했다.

억만장자 투자자 레오 쿠건도 블룸버그와의 인터뷰에서 황 전 CEO가 없는 엔비디아에는 더 이상 투자하지 않겠다는 입장을 밝히며 추가 매수를 중단했다고 전했다.

다만 창업자 개인의 네트워크와 리더십에 대한 높은 의존도는 엔비디아가 풀어야 할 지배구조상의 과제이기도 하다.

◆ 신용위험 관점에선 퇴진이 건전성 회복 기회?

반면 신용과 재무 건전성 측면에서는 황 전 CEO의 퇴진이 엔비디아의 공격적인 사업 확장 전략을 재점검할 계기가 될 수 있다는 분석이 나온다.

엔비디아는 AI 생태계 확장을 위해 지분 투자와 인프라 지원, 장기 공급·서비스 계약 등을 빠르게 늘려 왔다. 엔비디아가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 2027회계연도 2분기 보고서에 따르면 7월 26일 기준 지분 투자 규모는 990억달러, 향후 지분 투자 약정은 250억달러에 달했다.

특히 주목되는 것은 오픈AI의 오하이오 데이터센터 사업과 관련한 최대 1050억달러 규모의 보증이다. 엔비디아는 2026년 8월 SB에너지 계열사들이 오픈AI를 위해 추진하는 데이터센터의 토지·전력·건물 구축과 관련해 보증을 제공하기로 했다. 해당 시설은 약 4.25기가와트 규모의 IT 전력을 지원하며, 20년 임대 계약에 연계돼 있다.

다만 1050억달러 전액이 현재 확정된 부채이거나 즉각적인 현금 지출을 의미하는 것은 아니다. 보증은 데이터센터 각 단계의 임대가 시작되고 관련 조건이 충족될 때 단계적으로 효력이 발생한다. 엔비디아의 보증은 임대료와 전력 비용 중 정해진 부분에 한정되며, 오픈AI가 임대료를 이행하면 보증 노출액도 줄어드는 구조다.

그럼에도 대규모 AI 인프라 투자가 특정 파트너의 사업 성과와 신용도에 크게 의존한다는 점은 투자자들이 살펴봐야 할 위험 요인이다. AI 산업의 성장세가 둔화하거나 파트너사의 자금 조달과 사업 계획에 차질이 생길 경우 엔비디아가 떠안아야 할 부담이 커질 수 있기 때문이다.

월스트리트저널(WSJ)은 앞서 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)가 오픈AI 관련 보증 규모와 재무적 부담에 우려를 나타냈으며, 당초 논의됐던 보증 규모를 대폭 줄이는 데 관여했다고 보도했다. 크레스 CFO는 현재 임시 CEO를 맡고 있다.

이에 따라 황 전 CEO가 복귀할 경우 공격적인 생태계 확장 전략이 다시 힘을 얻으면서, 대규모 투자와 보증에 대한 재무적 통제를 강화하려는 움직임이 약해질 수 있다는 관측이 나온다.

◆ 복귀 땐 지배구조 개혁 좌절…경영 혼란 장기화 우려

황 전 CEO의 복귀가 현실화하더라도 지배구조와 규제 준수 논란이 해소되는 것은 아니다. 오히려 이사회가 추진하는 독립적인 조사와 승계 절차에 혼선을 초래할 수 있다는 우려가 나온다.

베선트 장관은 15일 폭스뉴스에 출연해 엔비디아가 차기 CEO를 외부에서 영입해야 한다고 주장했다. 그는 회사 내부의 문제를 고려할 때 경영진 교체를 넘어선 대대적인 쇄신이 필요하다며, 이사회와 외부 법률 자문단이 수출 규제 준수와 관련한 회사의 내부 통제 체계를 신속히 설명해야 한다고 촉구했다.

엔비디아 이사회는 황 전 CEO의 사임 이후 처음으로 이사회 의장직을 신설하고 오랜 기간 이사로 재직한 하비 존스를 선임했다. 또 내부·외부 후보를 모두 고려해 정식 후임자를 찾겠다고 밝혔다. FT는 이사회가 차기 CEO 후보로 영국 반도체 설계업체 Arm의 르네 하스 CEO와 접촉했다고 보도했다.

미국 투자 매체 모틀리풀은 황 전 CEO가 복귀하려면 칩 수출 문제와 관련한 연방정부의 조사가 마무리되고, 그에 대한 의혹이 해소돼야 할 것이라며 이 과정에 수개월이 걸릴 수 있다고 분석했다. 규제 당국의 조사가 진행 중인 상황에서 그를 복귀시키면 회사에 더 큰 혼란을 부를 수 있다는 지적이다.

복귀 기대감에 따른 시장 반응이 성급하다는 지적도 나온다. 애나 우 플러드라인 리서치 창립자는 블룸버그에 시장이 잇따른 악재 속에서 절박해져, 확인되지 않은 해법에도 반응하고 있다고 말했다.

델라웨어대 와인버그 기업지배구조센터의 전 소장인 찰스 엘슨은 뉴스위크에 CEO라 해도 회사의 규칙 위에 있을 수는 없다며, 그를 다시 데려온다고 해서 문제가 해결되는 것은 아니라고 지적했다.

kwonjiun@newspim.com