태영건설, ESG평가 통합 A등급 획득...2년 연속 등급 상승

AI 핵심 요약beta
- 태영건설은 16일 2026 ESG 평가에서 통합 A등급을 획득했다.
- 사회·환경 부문은 A등급으로 상승했고 지배구조는 B+등급을 유지했다.
- 240개 협력사 평가와 환경·지배구조 관리체계 개선을 추진했다.
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[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 워크아웃이 진행 중인 태영건설이 한국ESG기준원(KCGS)에서 발표한 '2026 ESG 평가'에서 통합 A등급을 획득했다고 16일 밝혔다.
태영건설은 2024년 B등급, 지난해 B+등급에 이어 2년 연속 평가등급이 상승했다.
이번 평가에서 태영건설은 사회(S) 부문이 지난해 B등급에서 A등급으로 두 단계 올랐고, 환경(E) 부문도 B+등급에서 A등급으로 한 단계 상승했다. 지배구조(G)는 B+등급을 유지했다.
사회 부문에서는 공급망 관리와 소비자 권익 보호, 지역사회 참여 등 사회적 책임을 이행한 것이 주요 성과로 꼽힌다. 이를 위해 관련 규정과 협력사 행동지침을 제정하고 이를 홈페이지에 공개했다.
240개 협력사를 대상으로 ESG 평가를 실시하고, 평가 결과에 따라 우수 협력사에 인센티브를 제공하고, 미흡한 협력사에는 개선을 유도했다.
환경 부문에서는 ESG위원회를 두고 온실가스 감축 목표와 대기오염물질 및 폐기물 관리 관련 자율협약 유지를 논의해 의결했다. 주요 환경 정보를 지속가능경영보고서와 정부 환경정보공개시스템을 통해 공개하고 있다.
지배구조 부문에서는 독립이사가 과반수인 이사회를 운영하고, 감사위원회는 전원 독립이사로 구성해 경영진에 대한 견제와 감독 기능을 강화했다. 이사회 산하 ESG위원회를 통해 ESG 현안을 검토하고, 임원배상 책임보험 가입과 의결권 대리행사 권유제도로 주주 권익을 보호하고 있다.
태영건설 관계자는 "어려운 경영 여건 속에서도 ESG 경영의 중요성을 인식하고 관련 제도와 관리체계를 꾸준히 개선한 노력의 성과"라면서 "현장 안전관리와 지배구조의 투명성을 높이고, 온실가스 감축 목표 이행과 지속가능성 관련 정보공개에 선제적으로 대응해 ESG 경영을 고도화해 나가겠다"고 말했다.
krawjp@newspim.com