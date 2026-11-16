기후부, '2026 한국에너지대상' 개최…유공자 69명 포상

AI 핵심 요약beta
- 기후에너지환경부는 16일 한국에너지대상에서 유공자 69명을 포상했다
- 김영진 삼성전자 파트장이 은탑산업훈장을, 장재학 본부장이 석탑훈장을 받았다
- 정부는 전력 수요 증가에 대응해 전 단계 효율 개선을 지원한다고 밝혔다
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장재학 에너지공단 본부장 '석탄산업훈장'
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 에너지효율 향상에 기여한 유공자들이 대거 정부 포상을 받았다.
기후에너지환경부(장관 김성환)는 16일 서울 중구에 위치한 웨스틴조선호텔에서 '2026 한국에너지대상'을 개최하고 국가 에너지 효율향상에 기여한 유공자 69명을 포상했다.
지난 1975년 에너지절약촉진대회로 시작한 한국에너지대상은 올해로 48회를 맞이한 에너지 부문 최대 규모 시상식으로 에너지 효율향상에 기여한 유공자를 포상하는 행사다.
이날 시상에는 산업훈장(2), 산업포장(1), 대통령표창(5), 국무총리표창(8), 장관표창(53) 등 총 69점의 포상이 수여됐다.
이번 시상식의 최고 영예인 은탑산업훈장은 김영진 삼성전자 파트장에게 돌아갔다. 김영진 파트장은 약 22년간 고효율 냉매 사이클 설계 및 지능형 절전 제어 기술 등을 개발하여 주요 에어컨 제품군의 전력 효율 1등급 달성을 주도하는 등 국가 에너지 효율 혁신에 크게 기여했다.
석탑산업훈장은 고효율 가전제품 환급사업을 최초로 시행하는 등 전력효율 향상을 주도한 공로로 장재학 한국에너지공단 본부장이 선정됐다.
산업포장은 제6·7차 에너지이용 합리화 기본계획 수립 지원 등 국가 에너지 효율 정책의 기틀을 마련한 공로로 소진영 에너지경제연구원 선임연구위원이 수상했다.
오일영 기후부 기후에너지정책실장은 "첨단산업의 성장과 일상 전반의 전기화로 전력 수요가 폭증하는 지금, 에너지 수요관리의 역할은 더욱 중요해지고 있다"고 진단했다.
이어 "현장에서 효율 향상에 힘써 온 수상자 여러분의 노력이 더 큰 성과로 이어질 수 있도록 설계·투자부터 운영·소비까지 전 단계의 효율 개선을 정책적으로 뒷받침하겠다"고 밝혔다.
dream@newspim.com