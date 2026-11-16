KB차차차, LPG 중고차 판매 1위 '쏘나타'…그랜저·K5 뒤이어

AI 핵심 요약beta
- KB캐피탈은 16일 최근 1년간 LPG 중고차 판매량을 분석했다.
- 현대차 쏘나타가 가장 많이 팔렸고 그랜저·K5 등이 뒤를 이었다.
- K5는 20·30대, QM6는 50대의 관심 비중이 가장 높게 나타났다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB캐피탈이 운영하는 중고차 거래 플랫폼 KB차차차에서 최근 1년간 가장 많이 팔린 LPG 중고차는 현대자동차 쏘나타로 나타났다.
KB캐피탈은 지난해 11월부터 올해 10월까지 KB차차차에서 판매된 LPG 중고차 데이터를 분석한 결과, 쏘나타가 판매량 1위를 기록했다고 16일 밝혔다.
이어 현대차 그랜저, 기아 K5, 르노코리아 QM6, 기아 K7 순으로 집계됐다. 상위 5개 차종 가운데 현대·기아차가 4개를 차지했다.
1위 쏘나타는 편안한 승차감과 균형 잡힌 주행 성능을 갖춘 중형 세단이다. 연령별 조회수에서는 20대 비중이 31.9%로 가장 높았다.
2위 그랜저는 정숙한 주행 환경과 다양한 편의사양을 갖춘 준대형 세단으로, 40·50대 조회수 비중이 48.6%를 기록했다.
3위 K5는 스포티한 디자인과 역동적인 주행 성능을 갖춘 중형 세단이다. 20·30대 조회수 비중이 56.8%로, 상위 5개 차종 가운데 젊은 층의 관심이 가장 높았다.
4위 QM6는 넓은 적재 공간과 경제적인 유지비가 특징인 중형 스포츠유틸리티차량(SUV)이다. 50대 조회수 비중은 26.6%로 상위 5개 차종 중 가장 높았다.
5위 K7은 부드러운 승차감과 여유로운 차체 크기를 갖춘 준대형 세단이다. 30대 조회수 비중은 25%로 상위 5개 차종 가운데 가장 높게 나타났다.
KB캐피탈 관계자는 "KB차차차에서 차량의 주요 정보와 특징을 한 줄로 확인할 수 있는 KB스타픽 서비스를 이용하면 보다 쉽고 빠르게 차량을 비교·선택할 수 있다"며 "KB국민은행 스타뱅킹 자동차 테마에서도 KB차차차 시세 조회, 차량 관리, 내 차 팔기 등의 서비스를 이용할 수 있다"고 말했다.
yunyun@newspim.com