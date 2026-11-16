李대통령, 17일 필리핀서 다카이치 日총리와 정상회담…안동 회담 6개월 만

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 17일 필리핀에서 다카이치 일본 총리와 정상회담을 한다
- 양 정상은 한일관계와 지역·국제 정세 등을 논의할 예정이다
- 이 대통령은 아세안 정상회의와 APEC 회의에 잇따라 참석한다
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16~19일 필리핀·중국 순방…한-아세안·EAS·APEC 잇달아 참석
[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 동남아시아국가연합(ASEAN·아세안) 정상회의 참석 차 필리핀을 방문하는 이재명 대통령이 17일 다카이치 사나에 일본 총리와 정상회담을 한다.
김성완 청와대 대변인은 16일 "이 대통령은 17일 아세안 관련 정상회의를 계기로 다카이치 총리와 정상회담을 갖는다"고 밝혔다. 양 정상은 한일관계와 지역·국제 정세 등을 논의할 예정이다.
두 정상이 만나는 것은 지난 5월 경북 안동 정상회담 이후 6개월 만이다.
◆16일 출국…마닐라서 다자회의 연쇄 참석
이 대통령은 이날부터 19일까지 필리핀과 중국을 차례로 방문한다.
이 대통령은 첫날인 16일 마닐라에서 한-아세안 정상회의에 참석한다. 이 자리에서 지난해 제시한 '한-아세안 포괄적 전략동반자 관계(CSP) 비전'의 이행 성과를 공유한다. 이어 한-메콩 정상회의에서는 핵심 광물과 초국가 범죄 대응 분야의 협력을 논의한다.
17일 오전에는 아세안+3(한·중·일) 정상회의에 참석해 내년 30주년을 앞둔 아세안+3의 미래 협력 방향을 제시한다. 같은 날 오후에는 취임 후 처음으로 동아시아정상회의(EAS)에 참석해 온라인 스캠(사기) 등 역내 현안에 대한 정부 입장을 밝히고 한반도 평화공존 구상을 공유한다.
◆18일 중국 선전 이동…19일 APEC 본회의
이 대통령은 18일 중국 선전으로 이동해 아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자(CEO) 서밋 일정을 소화하고, 시진핑 중국 국가주석 내외가 주최하는 환영 만찬에 참석한다. 19일 오전에는 APEC 본회의에서 '함께 번영하는 아시아태평양 공동체 구축-개방, 혁신, 협력'을 주제로 정상들과 논의한 뒤 귀국한다.
청와대는 또 APEC 정상회의 계기로 이 대통령과 시 주석과의 한중 정상회담을 두고 중국 측과 세부 사항을 조율하고 있다.
청와대는 지난 14일 "선전 APEC 계기 한중 정상회담 개최와 관련해 현재 중국 측과 세부 사항을 조율 중"이라고 밝혔다.
the13ook@newspim.com