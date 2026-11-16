나경원 "미·중·러 정상회담, 제2의 얄타 우려…북핵 불용 원칙 확인해야"

AI 핵심 요약beta
- 나경원 의원은 16일 미·중·러 정상회담을 앞두고 외교 총력전을 촉구했다
- 나 의원은 북핵 군축과 한국 소외 가능성을 우려하며 한미동맹을 비판했다
- 나 의원은 이 대통령에게 북핵 불용과 한국 배제 방지를 강대국에 요구하라 촉구했다
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[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 나경원 국민의힘 의원이 오는 19일 중국 선전에서 열리는 미국·중국·러시아 3국 정상회담과 관련해 "우리의 생존권이 강대국의 흥정거리로 전락하는 '제2의 얄타회담'이 현실로 다가오고 있다"며 이재명 정부의 외교 총력전을 촉구했다.
나 의원은 16일 자신의 페이스북을 통해 "핵심 의제는 핵 군축과 전후 세계 질서 재편인데 정작 전쟁 당사자인 대한민국은 없다. 철저히 소외됐다"며 이같이 밝혔다.
그는 "이대로 가면 트럼프의 '거래'와 중·러의 '묵인' 속에 북핵은 폐기가 아닌 군축의 대상으로 전락한다"며 "북한은 김정은의 최측근들을 선전 회담을 앞두고 러시아와 중국으로 급파했다. 핵 보유국 인정이라는 청구서를 들이밀기 위한 사전 작업"이라고 주장했다.
이어 "이재명 대통령과 민주당 정권은 지금 무엇을 하고 있는가"라며 "혈맹인 미국과 긴밀히 소통하며 방어막을 쳐도 모자랄 판에 한미동맹은 파열음 투성"이라고 비판했다.
특히 "장관의 기밀 유출 논란에 변화된 여건에서도 조기 전작권 전환 타령으로 불협화음을 자초했다"며 "동맹의 신뢰를 스스로 갉아먹더니 돌아온 결과는 굴욕적인 '코리아 패싱'"이라고 지적했다.
나 의원은 "1945년 얄타에서 강대국들의 밀실 야합으로 한반도가 두 동강 났던 뼈아픈 역사를 잊었는가"라며 "강대국 간의 타협으로 북핵이 기정사실화된다면 이 대통령이 읊조리던 한반도 '엔드(END) 구상'은 대한민국의 안보가 끝장나는 진짜 '엔드(END)'가 될 것"이라고 경고했다.
그러면서 "트럼프 대통령은 중간선거 패배로 반전 카드가 절실할 것"이라며 "성과가 급한 지도자의 테이블에서는 남의 나라 안보가 가장 싼 값에 거래된다"고 우려했다.
나 의원은 이날 아세안·아시아태평양경제협력체(APEC) 순방길에 오르는 이 대통령을 향해 "남은 시간은 사흘이다. 외교 총력전이 절실하다"며 "트럼프 대통령과 반드시 마주 앉아 '북핵 불용'과 '완전한 비핵화' 원칙을 확인받아야 한다"고 강조했다.
이어 "핵추진잠수함 협조도 다시 못 박아야 한다"며 "시진핑과 푸틴에게는 한국을 빼고 한반도를 논하지 말라고 분명히 말해야 한다. 우리의 확고한 마지노선을 그어야 한다"고 촉구했다.
끝으로 "한반도의 운명이 강대국들의 테이블에 오르는 이 순간에도 조작기소 특검, '이재명 죄 지우기'에만 몰두한다면 그것은 역사에 불가역적 죄를 짓는 일"이라며 "범죄자 대통령 한 사람의 죄 지우기보다 5000만 국민의 안보가 먼저"라고 덧붙였다.
oneway@newspim.com