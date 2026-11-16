KB국민카드, 국가고객만족도 신용·체크카드 부문 동시 1위

AI 핵심 요약beta
- KB국민카드는 16일 국가고객만족도 신용카드 부문 6년 연속 1위를 차지했다고 밝혔다.
- 체크카드 부문에서도 3년 연속 1위에 선정되며 고객 맞춤 상품과 서비스 성과를 인정받았다.
- KB Pay 가입자는 8월 1700만명을 돌파했고 소비자보호와 금융취약계층 지원도 강화했다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB국민카드는 2026년도 국가고객만족도(NCSI) 조사에서 신용카드 부문 6년 연속, 체크카드 부문 3년 연속 1위에 선정됐다고 16일 밝혔다.
국가고객만족도는 한국생산성본부와 미국 미시간대학교가 공동 개발한 고객만족 측정 지표다. 신용·체크카드 부문은 실제 카드 이용 경험이 있는 고객을 대상으로 평가한다.
KB국민카드는 고객의 소비 패턴을 반영한 상품과 디지털 금융서비스 확대, 고객 의견을 반영하는 소비자보호 활동 등을 선정 배경으로 꼽았다.
신용카드 부문에서는 올해 1월 신규 상품 브랜드 체계 'ALL·YOU·NEED'를 선보였다. 일상 전반의 혜택을 담은 'ALL', 라이프스타일 맞춤형 'YOU', 특정 소비 목적에 특화된 'NEED' 등 3개 라인으로 상품을 세분화했다. 해당 시리즈의 누적 발급량은 약 40만장이다.
체크카드 부문에서는 청소년의 소비 특성을 반영한 'KB 틴업 체크카드'를 출시했다. 편의점과 쇼핑, 문구, 스터디카페 등에서 제공하는 혜택과 캐릭터 디자인을 적용해 출시 한 달 만에 10만장 이상 발급됐다.
디지털 금융 플랫폼 'KB Pay'는 카드와 계좌, 포인트리 등 다양한 결제수단과 금융·비금융 서비스를 제공하고 있다. 가입 고객은 지난 8월 1700만명을 돌파했다.
소비자보호 체계도 강화했다. 고객패널과 내부 설문조사 시스템을 연계해 의견 수렴 채널을 확대하고, 전화마케팅 전 채널에 인공지능(AI) 기반 자동화 모니터링 시스템을 도입했다.
올해는 홈페이지와 KB Pay에 금융취약계층 전용 안내 공간을 마련했다. 고령자와 시각장애인, 청각·언어장애인, 외국인 고객을 위한 카드 이용 안내 영상도 제작해 유튜브에 순차적으로 공개하고 있다.
KB국민카드는 올해 한국표준협회가 주관하는 한국서비스품질지수(KS-SQI)와 한국능률협회컨설팅이 주관하는 한국산업의 고객만족도(KCSI) 체크카드 부문에서도 각각 12년 연속 1위를 기록했다.
KB국민카드 관계자는 "신용카드 6년 연속, 체크카드 3년 연속 1위는 고객의 변함없는 신뢰와 성원으로 이뤄낸 성과"라며 "앞으로도 고객의 목소리를 적극 반영하고 차별화된 상품과 서비스를 통해 고객이 체감할 수 있는 금융 가치를 높여 나갈 것"이라고 말했다.
yunyun@newspim.com