경주 산내면 관상용 거위 사육시설 고병원성 AI 확진…차단방역 총력

AI 핵심 요약beta
- 16일 경주시는 산내면 거위 사육시설의 고병원성 AI를 확진했다
- 경주시는 거위 48마리를 살처분하고 출입 통제와 소독을 강화했다
- 방역당국은 반경 3㎞ 내 농가 29곳을 예찰하고 방사 사육을 금지했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
전국 가금농장서도 잇단 발생…방역수칙 준수·의심 증상 신고 당부
[경주=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 경주시 산내면의 거위 사육시설에서 고병원성 조류인플루엔자(AI)가 확진돼 경주시가 확산 차단에 나섰다. 시는 확진에 앞서 해당 시설에서 사육하던 거위 48마리를 선제적으로 살처분하고 주변 가금 사육 농가에 대한 예찰을 마쳤다.
16일 경주시에 따르면 AI가 발생한 시설은 산내면 대현리에 있는 관상용 거위 사육시설이다. 시는 해당 시설의 출입을 통제하고 집중 소독 등 차단 방역을 강화하고 있다. 발생 지점 반경 3㎞ 이내 가금 사육 농가 29곳에 대한 예찰도 실시했다.
앞서 고병원성 AI 중앙사고수습본부는 지난 15일 경주의 민간 조류학습장에 대한 정기예찰 검사에서 H5형 AI 항원이 확인됐다고 밝혔다. 방역당국은 항원 검출 직후 초동 대응팀을 투입해 출입 통제와 가축 처분, 역학 조사 등 선제적 방역 조치를 진행했다. 이후 정밀 검사를 통해 고병원성 AI로 확진됐다.
경주시는 가금 농가에 방역수칙을 철저히 지키고 사육 중인 가금에서 의심 증상이 나타나면 즉시 신고해 달라고 당부했다.
전국적으로도 가금 농장의 고병원성 AI 발생이 이어지고 있다.
중수본이 이달 15일 발표한 내용을 기준으로 이달 3일 이후 전국 가금 농장에서 확인된 고병원성 AI는 총 6건이다.
지역별로는 경기 연천·여주·파주, 인천 강화, 전남 장흥, 충북 진천에서 각각 1건씩 발생했다. 이 집계는 경주 거위 사육시설의 고병원성 확진이 반영되기 전 수치이다.
방역당국은 이번 경주 항원 검출시설에서 특별 방역 대책 기간 중 거위를 야외에 풀어 사육한 사실을 확인하고 전국 지방자치단체에 가금 방사 사육 금지 조치를 적극 알리는 한편 현장 점검을 강화해 달라고 요청했다.
nulcheon@newspim.com