동양생명, KCGS ESG 평가 사회 부문 'A등급'…전년比 한 단계 상승

AI 핵심 요약beta
- 동양생명은 16일 ESG 평가에서 사회 부문 A등급을 획득했다
- 사회 부문 등급은 지난해 B+에서 한 단계 상승했다
- 환경 부문은 A등급을 유지했고 지배구조·통합등급은 B+를 받았다
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 동양생명은 한국ESG기준원(KCGS)이 발표한 '2026년 ESG 평가'에서 사회(S) 부문 A등급을 획득했다고 16일 밝혔다. 지난해 B+에서 한 단계 상승한 등급이다.
한국ESG기준원은 매년 국내 상장회사를 대상으로 환경(E)·사회(S)·지배구조(G) 등 3개 부문의 관리 체계와 성과를 종합적으로 평가해 등급을 부여한다.
동양생명은 이번 평가에서 사회적 책임 이행과 주요 이해관계자와의 상생을 위한 노력을 인정받았다고 설명했다. 환경 부문은 전년과 동일한 A등급을 유지했으며, 지배구조 부문과 통합등급은 각각 B+를 받았다.
사회 부문에서는 인권경영 선언과 다양성·포용의 조직문화 확산, 안전보건 관리체계 고도화, 지역사회 상생을 위한 사회공헌 확대, 고객 중심의 금융소비자 보호 체계 강화 등을 추진해 왔다.
환경 부문에서는 친환경 금융 투자를 확대하고 사업장 내 온실가스 배출과 자원 사용량 감축 등을 진행하고 있다. 지배구조 부문에서는 투명하고 건전한 이사회 운영과 내부통제 강화에 주력하고 있다.
동양생명은 2021년 지속가능경영보고서를 처음 발간한 이후 2023년부터 매년 보고서를 통해 ESG 경영 성과와 주요 활동을 공개하고 있다.
동양생명 관계자는 "이번 KCGS 평가에서 사회 부문 A등급을 획득한 것은 고객과 사회에 대한 책임을 다하기 위해 임직원 모두가 꾸준히 노력해 온 결실"이라며 "앞으로도 '수호천사' 브랜드 가치에 걸맞은 사회적 가치를 창출하고, 투명한 지배구조를 바탕으로 지속가능한 성장을 이어 나가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com