"일본 6만원, 한국선 30만원"…마운자로 가격인하 외면한 릴리, 건강보험 노려

AI 핵심 요약beta
- 16일 한국릴리는 마운자로 당뇨병 급여 등재를 우선 추진했다
- 국내 약값은 일본 일부 의료기관보다 5배가량 비싼 것으로 알려졌다
- 비만 급여 확대에는 환자 접근성과 건강보험 재정 검토가 필요하다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
당뇨 급여 성사되도 비급여 가격 조정 불투명
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 비만치료제 '마운자로'가 일본 일부 의료기관에서 국내의 5분의 1 수준에 판매되면서 한국릴리의 국가별 가격 정책이 도마에 올랐다. 국내 환자들이 저렴한 약값을 찾아 일본 원정 처방에 나서는 가운데 한국릴리는 국내 공급가 인하 계획을 밝히지 않은 채 제2형 당뇨병 치료를 위한 건강보험 급여 등재를 우선 추진하고 있다.
건강보험이 적용되면 환자 부담은 줄어들지만 약제비 일부를 공적 보험재정이 부담하게 된다. 다만 급여 협상에서는 적용 환자 범위와 예상 처방량에 따른 재정 소요 등을 함께 살펴야 한다. 원정 처방을 부른 마운자로의 비급여 가격 문제에 건강보험 적용을 우선 해법으로 삼는 것이 적절한지 따져볼 필요성이 제기되고 있다.
16일 제약·바이오 업계에 따르면 마운자로 시작 용량인 2.5㎎ 4주분의 국내 공급가는 약 28만원이다. 국내 환자가 부담하는 약값은 통상 30만원대다. 반면 일본 일부 의료기관은 같은 용량의 4주분을 약 6만원에 판매하는 것으로 알려졌다. 일본 의료기관마다 판매가와 진료비에 차이가 있지만, 국내에서는 환자가 약국에서 최종 결제하기 전인 공급 단계에서부터 일본 일부 의료기관의 판매가를 웃돈다.
이 같은 가격 격차는 식품의약품안전처와 관세청이 지난 12일부터 해외에서 정상적으로 처방·구매한 자가 치료용 의약품의 휴대 반입을 허용하면서 다시 부각되고 있다.
주 1회 투여하는 마운자로의 경우 용법상 최대 3개월분을 국내로 들여올 수 있다. 이에 온라인에서는 일본에서 저렴하게 마운자로를 구매할 수 있는 의료기관의 가격과 예약 정보를 공유하는 글이 잇따르고 있다. 일본의 일부 의료기관은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 한국인 환자 유치에 나섰다.
한국릴리는 한일 가격 차이에 대해 제품의 가치와 유효성과 안전성, 각국의 시장·규제 환경을 종합해 공급가를 결정한다고 설명했다. 양국의 건강보험 제도가 달라 가격을 단순 비교하기 어렵다는 입장이다.
이에 한국릴리는 마운자로를 투약하는 환자들의 부담을 낮출 방안으로 제2형 당뇨병 환자를 대상 건강보험 급여 등재를 추진하고 있다. 당뇨병 급여가 성사되면 급여 기준을 충족한 환자의 약값 일부를 건강보험공단이 부담한다. 당뇨병 환자의 치료 접근성을 높이는 효과를 기대할 수 있다.
하지만 제2형 당뇨병이 아닌, 비만 치료 목적으로 비급여 처방을 받는 환자의 경우 약값을 계속 전액 부담할 수밖에 없다. 대한당뇨병학회가 집계한 국내 만 19세 이상 비만 인구의 당뇨병 유병률은 17.6%다. 국내 성인 비만 기준인 체질량지수(BMI) 25㎏/㎡ 이상 성인 가운데 약 6명 중 1명만 당뇨병을 동반했다는 뜻이다.
한국릴리는 제2형 당뇨병 환자를 대상으로 마운자로 급여 등재를 우선 추진하되 향후 적용 대상 확대도 검토하겠다는 입장이다. 다만 비만 치료까지 급여를 확대하려면 고도비만이나 합병증 위험이 큰 환자부터 적용할지, 어느 기간까지 투약비를 지원할지, 예상 처방량에 따른 재정 소요를 감당할 수 있을지 검토가 필요하다.
이는 이미 국회에서도 쟁점이 된 바 있다. 지난달 국정감사에서 이수진 더불어민주당 의원은 위고비와 같은 비만치료제에 건강보험을 적용할 경우 오남용과 재정 누수를 막을 기준을 마련해야 한다고 지적했다.
환자단체에서도 치료 필요성이 큰 비만 환자의 접근성을 높이되, 고가 약제를 비급여로 부담하는 희귀·난치질환 환자와의 형평성을 함께 고려해야 한다는 주장이 제기됐다. 비만치료제의 급여 확대를 검토한다면, 한정된 건보 재정에서 어떤 우선순위를 둘지 사회적 논의가 필요하다는 의미다.
가격 조정 없이 해외 원정 처방을 부추기는 스시자로 열풍이 지속될 경우, 투약 관리에 공백이 생길 수 있다는 점도 문제로 지목된다. 해외 원정 처방은 일회성 진료에 그치기 때문이다. 마운자로는 오심·구토·설사 등의 이상반응이 나타날 수 있는 약물이다. 해외에서 여러 주 분량을 처방받은 환자가 귀국한 뒤 투약 이력을 의료진과 공유하고, 이상반응이 생겼을 때 용량 조정 등 후속 진료를 필요로 할 수 있다.
이동근 건강사회를위한약사회 부대표는 "약값을 아끼기 위해 해외까지 가서 처방받는 것 자체가 비정상적인 현상이다. 마운자로 시작 용량의 국내 가격이 일본이나 중국보다 5~6배 비싼 상황에서 환자들이 해외로 눈을 돌리는 건 예견된 일이었다"며 "정부가 약값을 관리할 방안을 좀 더 적극적으로 고민했어야 한다"고 지적했다.
한편, 한국릴리는 제2형 당뇨병 적응증의 급여 추진을 최우선으로 두겠다는 방침이다. 비만 치료의 급여 협상까지 추진할 경우 당뇨병 환자의 치료 접근성을 높이기 위한 논의가 지연될 수 있다는 이유다. 국내 공급가 조정 계획은 밝히지 않았다.
한국릴리 관계자는 "비만 치료에 대해서는 환자의 미충족 의료 수요를 인식하고 있으며, 급여를 포함한 정책 동향을 살피고 이해관계자들과 협력하겠다"며 "제품의 전반적인 가치, 유효성 및 안전성 프로파일, 그리고 각국의 시장 및 규제 환경을 종합적으로 고려하여 마운자로 공급가를 결정한다"고 말했다.
sykim@newspim.com