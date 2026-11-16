네오플, 게임기획 인턴 모집…30일까지

AI 핵심 요약beta
- 네오플은 16일부터 30일 오전 11시까지 채용연계형 인턴을 모집한다
- 게임기획 직군에서 세 프로젝트 두 자릿수 인원을 서울·제주에 선발한다
- 선발 인턴은 6개월간 실무를 경험하고 평가에 따라 정규직 전환이 가능하다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 게임사 네오플이 2027년도 채용연계형 인턴십 프로그램 '네오플레이어'를 모집한다. 16일부터 30일 오전 11시까지 넥슨컴퍼니 채용 홈페이지를 통해 지원을 받는다.
모집 직군은 게임기획 단일 직군으로 '던전앤파이터' 등 총 3개 프로젝트에서 두 자릿수 규모의 인원을 선발한다. 근무지는 제주와 서울이다. 기졸업자 또는 2027년 2월 졸업예정자로서 풀타임 근무가 가능하면 누구든 지원할 수 있다.
선발된 인턴은 라이브 서비스와 신규 개발 프로젝트에 배치돼 게임 콘텐츠 기획 등 실무를 경험한다. 인턴십은 6개월간 진행되며 급여는 정규직과 동일하게 지급된다. 이후 평가를 거쳐 정규직으로 전환할 수 있다.
김동수 네오플 인사실장은 "네오플레이어는 네오플의 실제 프로젝트에 합류해 업무를 충분히 경험하며 회사를 알아가고 역량을 키울 수 있도록 마련한 인턴십 프로그램"이라며 "게임 기획자로서 첫 걸음을 네오플에서 시작해 던전앤파이터 IP와 함께 성장하고자 하는 분들의 관심과 지원을 바란다"고 말했다.
선발 절차는 온라인 AI 면접으로 기본기와 공통 역량을 확인한 후, 네오플 서울지사에서 대면 면접과 인성검사를 거쳐 최종 합격자를 선발한다. 합격자는 2027년 1월부터 6개월간 인턴사원으로 근무하게 된다.
origin@newspim.com